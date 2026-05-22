波士頓洛根機場 6月起試行「遠距安檢」服務

波士頓洛根機場將於6月1日起開放遠距安檢服務。路透

波士頓 洛根機場將於6月1日起開放遠距安檢服務，安檢點位於麻州 弗雷明漢（Framingham），距離機場約25英里，目前試行第一階段，只開放給達美航空 和捷藍航空且搭機時間為上午5點半至下午4點的旅客。麻薩諸塞州港務局官員稱這項計畫是一創舉，盼未來將這項服務推廣至更多航空公司。

紐約郵報（New York Post）報導，洛根機場每年服務超過4千3百萬人次的旅客，這項新的服務讓旅客能在抵達洛根機場的航廈前就完成安檢，能避開因資金調度問題而引發的漫長排隊人龍。

單程旅程的票價最低9元，乘客可在航班起飛前90分鐘至90天內預訂預約安檢時段，但當局呼籲旅客盡速預訂；巴士將於航班起飛前約45分鐘駛離弗雷明漢。

麻州港務局官員和航空公司高層說，他們希望讓乘客的旅程更加便利。達美航空東岸銷售總監舍韋（Charlie Schewe）說，達美扎根波士頓，他們一直在尋找提升新英格蘭地區乘客旅行體驗的方法，這項具前瞻性的計畫正是達美航空想參與的創新計劃，提升旅程體驗，讓乘客可以更順利抵達目的地，他們很高興和麻州港務局合作，共同實現這一目標。

捷藍航空表示，他們很期待和港務局合作，讓旅客的旅行過程更加便捷。捷藍航空機場服務副總裁布雷克（Daniel Blake）說，從開始規劃旅程的那一刻直到抵達目的地為止，捷藍航空一直致力於為旅客創造便利的旅行體驗。

這項新的安檢服務是眾多提升旅客旅行體驗的策略之一。運輸安全管理局19日公布新措施TSAGold+，是目前「安檢夥伴計畫」（Security Screening Partnership）的擴大，被運輸安全管理局稱為「航空安檢的未來」。

新的安檢模式是一項公私營合作計畫，旨在對部分機場的現有航空公司安檢進行現代化改造和升級，並透過與私人承包商簽訂協議，力求在安檢流程樹立行業標準。

一名運安局發言人對紐約郵報表示，TSAGold+作為安檢夥伴計畫（Screening Partnership Program, SPP）的升級版，是一項變革性的升級，為機場提供能選擇加入公私合作安檢模式的機會，模式可依據機場的獨特需求量身訂製，即使在政府停擺期間也能確保提供持續的服務和穩定的營運。