10個旅遊「錯誤」行為 讓假期變成疫情爆發起點

蝙蝠洞。Image by Arnold from Pixabay

沒有人希望在旅行途中，成為第一個感染並將病毒或細菌傳給他人的「零號病人」（Patient zero）；但這正是荷蘭鳥類學家里奧·希爾佩羅德（Leo Schilperoord）如今所背負的悲慘頭銜，他已被確認是豪華郵輪上致命漢他病毒疫情 的首例患者。

紐約郵報報導，這位70歲的賞鳥愛好者與69歲的妻子米爾賈姆（Mirjam Schilperoord）在登上「宏迪亞斯號 」（MV Hondius）前，曾造訪阿根廷 的一處垃圾掩埋場，希望能一睹難得一見的白喉卡拉卡拉（white-throated caracara）的蹤影。有關當局認為這對夫婦不知不覺間吸入長尾侏儒稻鼠糞便中的病毒微粒；這種鼠類是令人畏懼的安地斯株漢他病毒的攜帶者，該病毒株是目前已知唯一能人傳人的漢他病毒。

短短數日內，里奧便去世了；而在這艘豪華郵輪上，疫情正悄然蔓延，引發人們對一名旅客看似無害的繞道行程，如何迅速演變成廣泛的公共衛生威脅的擔憂。

這絕非郵輪上首宗爆發的疫情，甚至不是本月唯一的一起。目前，在「加勒比公主號」（Caribbean Princess）上已有超過100人感染諾羅病毒，儘管尚不清楚是誰將病毒帶上船。

醫師兼科學家史蒂芬·奎伊（Steven Quay）舉出10項可能讓普通假期轉變為疫情爆發起點的旅行「錯誤」。他警告說，旅行中危險的行為往往並不明顯，「零號病人」的故事往往始於「我當時沒覺得這很重要」。

1. 為自拍而造訪蝙蝠洞

奎伊表示，蝙蝠是很特殊的動物，但也是嚴重病毒與真菌的宿主。他在即將出版的新書The Code as Witness中探討了新冠肺炎的起源、全球生物安全體系的失誤，以及為預防下一次大流行必須做出哪些改變。

美國疾病管制與預防中心（CDC）敦促旅客避免進入蝙蝠棲息的洞穴、隧道和礦坑，可能有感染狂犬病、伊波拉病毒、馬堡（Marburg）病毒症以及組織胞漿菌病等呼吸道疾病的風險。

2. 品嚐「當地美食」，特別是野味

奎伊指出，食用猴子、猿類、蝙蝠、囓齒動物或其他野生動物的肉，並非文化勇氣，而是人畜共通傳染病的輪盤賭。他指的是由動物傳染給人類的疾病。

CDC警告，野生動物的肉可能攜帶危險病原體，且通常生食或僅經煙燻、風乾或鹽醃等簡易處理，因此有害細菌和病毒可能仍存活，這使人暴露於引發伊波拉、愛滋、炭疽及猴痘等疾病的危險病毒和細菌中。

切勿試圖將野生動物肉類偷帶回國內，這屬違法行為，可能導致物品遭沒收、受污染物品被銷毀，並面臨高額罰款。

3. 在垃圾掩埋場、廢棄物堆放處或鼠患猖獗的地點賞鳥、露營或野餐

奎伊說，這些地方是鳥類、老鼠、野生動物與受污染灰塵交匯之處，也是導致目前漢他病毒疫情爆發的原因。他表示，風險不在於賞鳥，而在於在病原體高度集中的場所，吸入或接觸到氣溶膠化的動物排泄物。

4. 未採取防護措施便清掃小屋、棚子或鄉間木屋

清掃或吸塵處理囓齒動物排泄物，會將微小的病毒顆粒噴散到空氣中，讓人很容易吸入。奎伊表示，這是漢他病毒感染的經典錯誤：將看不見的暴露風險轉為可吸入的灰塵。

專家建議改用濕式清潔法，如使用消毒濕巾、噴霧及濕拖把來捕集微粒，並搭配口罩或防毒面具等防護裝備。

5. 水質看似清澈，便在溫暖的淡水潟湖、叢林水潭或緩流河中游泳

這點或許難以遵守，但奎伊警告說，溫暖的淡水池及流速緩慢的河流可能藏有來自動物尿液的萊姆螺旋體（Leptospira）細菌，引發鉤端螺旋體病（leptospirosis），一種類似流感的疾病，可能惡化為危及生命的韋爾氏症（Weil’s syndrome）。

奎伊指出，萊姆螺旋體能在水中、土壤和泥漿中存活，並透過傷口、眼睛、鼻子或嘴進入人體。CDC建議，應避免接觸可能受污染的水源，特別是在洪水或暴雨過後。

6. 在自來水不宜生飲的國家，於機場洗手間裝水或取用冰塊

奎伊表示，旅客往往對餐廳的水質過度擔憂，卻在機場不假思索地補水。他坦言自己曾平安度過一次中美洲之旅，直到回程在機場喝了受污染的冰塊。

根據CDC的資料，受污染的食物和水仍是海外致病的主要原因之一，會傳播引發腹瀉及其他感染的細菌、寄生蟲與病毒。該機構建議，在水質安全存疑的國家，應堅持飲用瓶裝飲料，並避免飲用自來水、飲水機的水及冰塊。

7. 為拍照而擁抱猴子、流浪狗、市場動物或「可愛」的野生動物

奎伊說，在國外被動物咬傷或抓傷並非紀念品，而是潛在的狂犬病、B型疱疹病毒、細菌感染，以及隨時可能爆發的疫情。

8. 在水質不確定的地方食用生貝類或未煮熟海鮮

奎伊指出，貝類會過濾所處的水域，若水質受污染，牡蠣、蛤蜊及其他貝類便可能累積危險濃度的細菌、病毒與寄生蟲；一旦生食或未煮熟，病原體都可能進入人體。

他警告說，這就是「在地美食體驗」如何演變成諾羅病毒、A型肝炎，甚至更嚴重的狀況。

9. 在搭乘擁擠的公共交通工具前，先在活體動物市場閒逛

活體動物市場即所謂的傳統菜市場，是現場飼養、販售並宰殺活體動物的地方。

奎伊表示，活體動物市場將動物、血液、籠子、廢水和人類聚集在狹小空間內，這正是人畜共通傳染病更容易出現的生態環境。

10. 以為「沒什麼大不了」而忽視旅行後發燒症狀

奎伊指出，「零號病人」的問題不僅在於接觸，更在於接觸加上延誤；若旅客在經歷異常接觸後出現發燒、腹瀉、咳嗽、皮疹或出血等症狀，應向臨床醫師如實說明自己去過何處，以及接觸、食用、游過或吸入的物質。