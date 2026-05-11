機票價格狂漲 計畫出遊者該儘早購買或再觀望？

美伊戰火未歇，機票價格不斷攀升，計畫旅行者或許會疑惑：現在該買機票，或等看看情況是否會好轉？旅遊專家表示，通常盡早購買才是上策。路透

美伊戰火未歇，機票 價格不斷攀升，計畫旅行者或許會疑惑：現在該買機票，或等看看情況是否會好轉？旅遊專家表示，通常盡早購買才是上策。

旅遊專家納斯特羅（Katy Nastro）表示，無論是打算兩周後或兩個月後出發，還是已規劃秋季旅行，若抱持「衝突很快就會結束」的期望而延遲購票，老實說是件冒險的事；如果目前的價格還在預算內，就不要拖延。

機票價格上漲，國際航線尤為明顯

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，隨著需求旺盛的夏季旅遊臨近，機票價格通常會緩慢上漲；但今年價格的漲幅比往常更劇烈，原因是持續的中東衝突衝擊石油供應。

根據旅遊搜尋引擎Kayak的每周數據，截至4月20日，國內來回機票平均價格為361元，相較於伊朗 戰爭爆發前2月23日的335元，上漲約8%；與一年前的304元相比，漲幅則達19%。

國際機票價格近幾個月漲幅更大，根據Kayak數據，4月20日平均來回機票價格達到1097元，較2月23日的774元上漲42%，較一年前上漲14%。

航空燃油與伊朗戰爭的影響

旅遊預訂應用程式Hopper首席經濟學家伯格（Hayley Berg）表示，航空公司調高夏季票價，主要原因在於燃油成本。根據Argus Media的航空燃油價格指數，自伊朗戰爭爆發以來，由原油精煉而成的美國航空燃油價格已上漲約82%，日前已從2月27日的每加侖2.50元升至4.56元。

除了調漲票價外，航空公司還採取了提高行李費、加收燃油附加費以及削減航班等措施來應對衝擊。

伯格指出，對消費者的影響程度因航線而異，在短程航班上，價格影響可能較有限，因為燃油在總營運成本中所佔的比率較小；但在長途航班上，燃油成為主要的成本因素，因此價格的波動對旅客的影響更直接而明顯。

伯格表示，由於目前衝突的結果尚不明朗，無法預測今夏燃油價格走勢，計劃預訂夏季國內或國際航班的旅客應即刻開始關注票價，若發現優惠價格，建議立即購買。

專家表示，即使戰爭在近期平息，恢復正常仍可能需要數月時間。納斯特羅說，重建中東的石油基礎設施，以及解決石油生產延誤的問題，都需要時間。她強調，不要等待，在現階段，這是旅客絕對不想承擔的風險；若以為票價會大幅下跌，將面臨票價根本不會下跌的風險。這套邏輯同樣適用於夏季旅行，以及九、十月的航班。

納斯特羅指出，國內航班旅客通常在出發前約三至七個月購票最划算，而國際旅客則是在出發前四至十個月購票最為理想。伯格也提出類似的時間表，具體則取決於目的地。

- 國內航班：在出發前三至四個月開始關注票價，並於出發前一至兩個月預訂；

- 前往歐洲的行程：在出發前七至八個月開始關注票價，並於出發前三至六個月預訂；

- 前往亞洲、澳洲及非洲的行程：長途國際航班在出發前七至八個月關注票價，並於出發前五至七個月預訂。

伯格表示，尚未預訂行程的旅客，除了避免在夏季搭機出遊以節省預算外，亦可考慮選擇秋季的旅遊淡季，或延後行程，待伊朗戰爭局勢較為明朗時再規劃。她說，相較於夏季旅遊旺季，九月或十月搭機能為旅程節省可觀的開支，特別是前往歐洲等地。