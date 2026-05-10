達美短程航班停止提供餐飲 旅客一片罵聲

圖為達美航空班機。（美聯社）

搭乘達美航空 (Delta Air Lines)可能得自備零食(B.Y.O.)了。

紐約郵報(News York Post)報導，達美航空自5月19日起停止在每日450個航班上提供餐飲服務，凡航程在349哩以下的短程航班將取消機上餐點、點心及飲料服務，但頭等艙乘客仍享有全套服務。此次調整影響的航班數約占達美航班總數的9%。

達美航空發言人告訴「人物」(People)雜誌，「從5月19日起，達美航空將調整機上飲料服務，以確保航線網絡能提供更一致的體驗。」

發言人補充，「搭乘達美優悅經濟艙 (Delta Comfort) 與達美經濟艙 (Delta Main) 的旅客，若航班航程超過350哩，仍可享受全套飲品及點心服務；而航程較短的航班將不再提供餐飲服務。不過，所有達美頭等艙(Delta First)均不受航程影響，維持原有的全套服務。」

自2015年以來，達美已不為250哩以下的航班提供餐飲，2017年起349哩以下的航班則由全套服務改為快速服務，而此次調整則是進一步取消所有服務。

目前達美251哩以上的航班，所有艙等均至少提供一份免費點心及飲料。

短程旅客雖然面臨機上服務縮水。但長程旅客卻有意外收穫。達美航空將為航程超過350哩約占每日航班總數的14%的優悅經濟艙與經濟艙旅客提供全套餐飲，這對於先前航程在350哩至499哩​​僅能享有快速服務的航班來說，反而是大升級。

達美航空並非唯一縮減短程服務的業者。聯合航空(United Airlines)僅在300哩以上的航班提供點心，而美國航空(American Airlines)及西南航空(Southwest Airlines)則在250哩以下的航班不提供餐飲。雖然達美350哩的服務門檻在傳統航空中已相對寬鬆，但旅客對此仍感到不滿。

有旅客抱怨，「達美自詡為高端航空，票價比別家貴30%，服務卻大縮水。這太荒謬了！」

也有人諷刺，「拿走的服務越多，收費反而越高。」

甚至有旅客感嘆，「再見了，SunChips 穀片和水，你們曾拯救過無數飢餓的旅客。」

還有許多人聯想到近期精神航空(Spirit Airline)倒閉，「真倒楣！每次有航空公司倒閉，傳統航空公司就會趁機剝奪一項福利。」