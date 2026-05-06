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2026全球最佳景點 紐約帝國大廈躋身前5名

編譯莊瑞萌／即時報導
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紐約市帝國大廈。Image by Walkerssk from Pixabay
紐約市帝國大廈。Image by Walkerssk from Pixabay

旅遊網站Tripadvisor公布2026年「旅行者之選」最佳景點榜單，紐約帝國大廈(Empire State Building)擊敗羅浮宮等名勝勇奪全球第四，英國王室前遊艇「不列顛尼亞號」位居榜首，二、三名分別為聖家堂與新加坡濱海灣花園。

紐約郵報(NY Post)報導，Tripadvisor公布2026年全球熱門景點排行榜，儘管紐約帝國大廈早已失去世界最高樓的頭銜，但吸引力不減。這座指標性的摩天大樓在榜單中位居第四，領先法國巴黎的羅浮宮(Louvre)與義大利羅馬的競技場(Colosseum)等知名地標。這個排名其實就是來自他們每年的「旅行者之選」(Travelers’ Choice Awards)。簡單說，就是看過去一年裡，Tripadvisor上面大家留下的評論和評價，挑出那些表現特別好的地方。

Tripadvisor集團公關格雷特里克斯(Laurel Greatrix)表示，「這項認可得來不易，是來自數百萬名真的有訂過、去過、還親自評分景點值不值得花時間的旅客，一點一滴累積出來的結果。」

榮登榜首的是位於英國蘇格蘭愛丁堡的皇家遊艇「不列顛尼亞號」(Royal Yacht Britannia)。這艘船曾作為已故女王伊莉莎白二世與王室成員的官方船隻服役長達44年，於1997年退役，目前永久停泊於愛丁堡碼頭，成為展示昔日大英君主海上風采的熱門景點。緊隨在後的是由著名建築師高第(Antoni Gaudí)設計的聖家堂(Basílica de la Sagrada Familia)。聖家堂樓高超過566呎，歷經150年尚未完工，是目前世界上最高的教堂。新加坡佔地廣闊且精緻美觀的「濱海灣花園」(Gardens By the Bay)獲得第三名，第五名則由開曼群島閃爍奪目的「開曼水晶洞」(Cayman Crystal Caves)拿下。

紐約市在本次評選中整體表現亮眼，在「2026年全美十大體驗」更拿下兩席，分別是位列第六的中央公園三輪車導覽及第七名的911紀念館巡禮。

2026年全球十大熱門景點如下：

一、皇家遊艇不列顛尼亞號 (英國愛丁堡)  

二、聖家堂 (西班牙巴塞隆納)  

三、濱海灣花園 (新加坡)  

四、帝國大廈 (紐約市)  

五、開曼水晶洞 (開曼群島大開曼)  

六、瑪麗金街 (英國愛丁堡)  

七、漢堡微縮景觀世界 (德國漢堡)  

八、艾菲爾鐵塔 (法國巴黎)  

九、太陽錄音室 (田納西州曼非斯)  

十、美洲虎口瀑布 (巴西博多凱納)

新加坡 義大利 羅浮宮

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