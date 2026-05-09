亞利桑納州這峽谷 被稱「宇宙的中心」

亞利桑納州的謝利峽谷（Canyon de Chelly）。Image by VIT DUCKEN from Pixabay

亞利桑納州 的謝利峽谷（Canyon de Chelly）被稱為「宇宙的中心」，這片壯麗的景觀幾百年來是多個原住民 族的家，遊歷其中可以更了解當地的原住民和歷史，在當地原住民納瓦霍族（Navajo，又稱Diné）嚮導的帶領下，可以欣賞到壯闊的景色和原住民族留下的岩壁畫及居住的洞穴，彷彿一場生動的歷史之旅。

Travel+Leisure報導，謝利峽谷位於亞利桑納州東北部，1931年被指定為國家保護區，當地數百年來是古老培布羅族（Puebloans）、霍皮族（the Hopi）和納瓦霍族的家，每個族群都在那留下印記，從居住過的古老洞穴到在峽谷壁上的岩畫和石壁畫。

旅遊作家奧爾森（Debbie Olsen）開車遊歷謝利峽谷，他們從南北邊緣行駛，沿途在觀景點駐足，欣賞壯麗的風景，他們在北邊的木乃伊洞穴觀景點看到峽谷最大的考古遺址，是西元300至1300年培布羅族在天然洞穴裡建造的古老住所，他們當晚住在雷鳥旅社（Thunderbird Lodge），是保護區內唯一的旅館，由納瓦霍國（Navajo Nation）擁有及經營。

除了可以自由前往白宮遺址（White House Ruins），遊客必須由納瓦霍嚮導帶領才能進入峽谷，奧爾森的嚮導比亞（Harold Bia）從小在峽谷生活，沿途生動地講述了一路上的重要景點和地貌的納瓦霍語名稱。

在一個停留點時，奧爾森和丈夫研究了石壁上的岩畫，比亞解釋了圖案的由來，他說中間的圖案是霍皮族，代表郊狼氏族，旁邊畫著兩個騎著馬追鹿的人是納瓦霍族留下的。

之後幾個小時，比亞帶奧爾森夫婦去看古老的洞穴居所、壯觀的岩層和有重要文化意義的遺址，讓奧爾森更了解那些幾千年來把峽谷當作家的原住民族，讓她覺得這不只是一場導覽，而是沉浸在鮮活歷史中的一趟旅程。

奧爾森說，謝利峽谷雖然規模不比大峽谷，但蘊含深刻的精神內涵和故事，讓當地絕非尋常景色，是名符其實的宇宙中心。