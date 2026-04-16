機位超賣時 哪些旅客最容易被「拒載」

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買了機票 並不代表一定有位置坐，因為航班超售很常見，當實際到達人數超過座位數時就發生超賣，這時部分乘客可能會被拒絕登機，而辦理登機手續時遲到、購買較低價位座位、獨旅及直飛的旅客較有可能被取消登機資格。

Yahoo! Travel報導，旅客未登機或時間接近時更改航班很常見，例如很多商務旅客會在最後一分鐘更改計畫，也會有轉機旅客因為前一航班延遲而錯過之後的班機，航空公司為了避免損失，會透過超賣來補足空位，而非提高票價；在美國，超售是合法的，因此非常常見。

當座位超售時，航空公司會先徵求自願放棄座位者，地勤人員會在登機口尋找不介意搭晚點起飛航班的人，並提供如現金、代金券或旅遊抵用金作為補償；若自願的人數不夠多，航空公司可能會加碼補償直到找到足夠的人數為止，如果自願者仍不夠多，就會挑選乘客並被強行拒載。

根據交通部規定，當要強制拒載時，航空公司有權決定自己的選擇方式；航空公司通常遵循內部的「登機優先」規定來決定誰被優先拒載，登機報到時間通常是決定的重要因素之一，遲到者通常優先被拒載，因此建議一開放報到就盡快完成，也最好準時到機場且還沒開放登機就到登機口。

票價也是決定因素，購買價格較便宜的艙等如經濟艙就較有可能被選中，買商務艙、頭等艙或彈性機票等支付較多金額的旅客不太可能受影響，一些航空公司如達美航空 就在規則中明確指出，票價是他們用來決定取消登機資格的系統的一部分。

常客也受到保障，發生超賣時若有會員資格，通常就處於安全區，常客計畫透過優先登機和升等等優惠獎勵高價值顧客，這也適用於超賣發生時。

航線、轉機和最終目的地也是考量點之一，轉機時間緊迫或情況複雜的旅客通常不會被選中，因為他們若被拒載後續恐引發骨牌效應，例如沒趕上下一航班、營運混亂、重新訂的麻煩、飯店費用及其他航空公司想避免的麻煩，直飛旅客比較容易調整，重訂也較容易。

有些航空公司如加拿大航空（Air Canada）會讓和家人同行者、無陪同者的未成年旅客或有特殊需求的旅客優先不被拒載，避免拆散團體或引發複雜狀況，因此獨旅旅客較容易在機位超賣時被拒載。