搭高鐵在美旅遊 這兩州最快2029有機會

Brightline West高鐵工程，預計將於2029年建成投入使用，最高時速可達200哩，連接加州的庫卡蒙加牧場(Rancho Cucamonga)與拉斯維加斯，只需約2小時。示意圖。美聯社

加州與內華達州的高鐵工程，最快2029年投入營運。

Travel + Leisure報導，Brightline West高鐵工程，預計將於2029年建成投入使用，最高時速可達200哩，連接加州的庫卡蒙加牧場(Rancho Cucamonga)與拉斯維加斯，只需約2小時。

加州中央谷地(Central Valley)正在興建中的加州高鐵(California High-Speed Rail)工程，預計將於2032年投入營運，屆時從舊金山 到洛杉磯，搭高鐵可望縮短至3小時以內。

高鐵協會(High Speed Rail Association)主席昆茲(Andy Kunz)表示，建成後，加州高鐵時速可達220哩，將成為全球最快的鐵路系統之一，「它比日本 全鐵路系統、中國大部分鐵路系統，以及歐洲大部分鐵路系統都還要快。」

昆茲說，如果高鐵系統成功建成，將掀起一股全新的旅遊浪潮，在美國搭高鐵出行帶來的益處將會巨大到難以估算。

而支持人士預料，高鐵速度及潛在的經濟效益，為未來出行提供新的替代，隨著人口持續增長，至少有兩個真正的高鐵項目正在推進中，有望緩解機場擁塞、道路交通壓力，並減少導致氣候變遷的排放。

不過，其實美國國鐵(Amtrak)在去年8月，已推出新式高速火車NextGen Acela，在華府、紐約市、波士頓 3大城市之間所謂的東北走廊(Northeast Corridor)營運，最高時速可達160哩/小時，比前輩列車快上10哩，成為最快列車，到2027年將有28列新車服役，上班日及周末都預計增班服務，當時各大媒體報導，美國終於要迎來高鐵時代，但實際上並非如此。

根據新聞周刊Newsweek報導，儘管美國民眾普遍支持能夠彌合政治分歧的高鐵，但答案是否定的。專家直指，真正高鐵指的是速度更快的列車，以及在歐洲與亞洲大部分地區常見的專用高鐵基礎設施，NextGen Acela根本不到子彈列車或高鐵的程度，因此美國距離高鐵普及化仍需數年時間。

美國建設高鐵還要克服日益嚴峻的財政障礙。川普政府撤回拜登政府承諾的數十億元聯邦撥款，這些原本都是用於多個計畫中的高鐵項目，但川普政府認為都是在浪費公帑(boondoggles)與浪費納稅人的錢。