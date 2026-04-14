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旅遊作家評選全球12最美瀑布 4坐落在美國

編譯周靜芝/即時報導
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美、加邊境的尼加拉瀑布（Niagara Falls）。Image by Jeff...
美、加邊境的尼加拉瀑布（Niagara Falls）。Image by Jeff Leonhardt from Pixabay

知名旅遊作家布朗德（Becca Blond）表示，若要尋找世界上最美的瀑布，會發現從一生必訪的經典景點，到深藏叢林與峽谷景觀中的隱秘瀑布，應有盡有。她指出，那些真正令人難忘的瀑布，不僅取決於高度、水量，更在於地理位置、抵達過程，以及站在瀑布前的感受。

布朗德說，有些瀑布如美、加邊境的尼加拉瀑布（Niagara Falls）與橫跨辛巴威、尚比亞的維多利亞瀑布（Victoria Falls），皆以氣勢磅礡著稱；有些則以色彩取勝，如亞利桑納州大峽谷國家公園內哈瓦蘇瀑布（Havasu Falls）碧綠如翡翠的水潭，或是克羅埃西亞普利特維采湖區（Plitvice Lakes，也稱十六湖）富含礦物質的湖泊；還有少數瀑布之所以令人難忘，正因其難以抵達，讓體驗更顯珍貴。

布朗德表示，她曾在不同的季節、從不同的觀景點造訪過許多瀑布，它們的風貌幾乎從未重複，這正是瀑布的魅力所在。從北美到非洲乃至更遠的地方，她選出12座外觀與氛圍皆十分獨特的瀑布，而其中有4座便在美國。

1. 尼加拉瀑布 / 美國、加拿大

鮮少有瀑布能像尼加拉瀑布這般令人一眼便能識別，憑藉其規模與易於接近，名列榜首實至名歸。這座瀑布群由三座瀑布組成：馬蹄瀑布（Horseshoe Falls）、美國瀑布（American Falls）與新娘面紗瀑布（Bridal Veil Falls），其中寬達約2800英尺的馬蹄瀑布為主要水流。

布朗德說，尼加拉瀑布令人難忘之處不僅是約167英尺的高度，更在於其水量；高峰時，每秒有超過3000噸水流傾瀉而下。站在瀑布底部附近、尤其是「風之洞」（Cave of the Winds），會立刻感受到那股磅礡之勢；當風向改變、水霧撲面而來，轟隆巨響足以淹沒說話聲。她表示，這是少數幾個即使遊客眾多仍能感受到其壯偉氣勢的自然景觀。

2. 優勝美地瀑布（Yosemite Falls）/ 加州

位於優勝美地國家公園內的優勝美地瀑布是北美最高的瀑布，分為三段，總落差達2425英尺。

瀑布水流主要來自融雪，這代表造訪時機很重要。布朗德指出，她曾在初夏造訪，當時水流最湍急，轟鳴聲迴盪整個山谷；甚至無需站在瀑布旁，便能感受到它的存在。不過，到了夏末，水流可能減成一條細細的水帶，甚至完全消失。

3. 哈瓦蘇瀑布 / 亞利桑納州

坐落於大峽谷國家公園側峽谷深處的哈瓦蘇派（Havasupai）部落土地上，是國內視覺效果最震撼的瀑布之一。主瀑布落差約100英尺，但真正與眾不同的是那近乎鮮亮青綠的色彩，與周圍紅色岩壁形成強烈對比。

布朗德說，第一次目睹時，甚至難以相信眼前景象是真實的。瀑布水流匯聚成一串明亮的藍色水潭，景致更像加勒比海而非亞利桑納州的沙漠，即使光線變換，水色依然鮮明。前往此地需事先申請，並徒步約10英里深入峽谷，隨後至少需在附近小村莊露營或住宿一晚。

4. 肖肖尼瀑布（Shoshone Falls）/ 愛達荷州

愛達荷州的肖肖尼瀑布（Shoshone Falls）。Image by Jose...
愛達荷州的肖肖尼瀑布（Shoshone Falls）。Image by Joseph Hill from Pixabay

肖肖尼瀑布常被稱為「西部的尼加拉」，高達212英尺，比尼加拉瀑布還要高，並橫跨蛇河（Snake River）、寬約900英尺。

瀑布在春季最為壯觀，此時融雪增加水流，讓整個峽谷充滿轟鳴聲。布朗德曾在洪水期見過它，寬闊、喧囂且氣勢不凡，水霧從底部升起、飄過峽谷邊緣，此時景象最貼近它的綽號。與許多大型瀑布不同，這裡交通十分便利，從停車場步行片刻即可抵達觀景點。

布朗德所選出的全球12座最美瀑布，完整名單與排名如下：

1. 尼加拉瀑布 / 美國、加拿大

2. 伊瓜蘇瀑布（Iguazu Falls）/ 阿根廷、巴西

3. 維多利亞瀑布 / 辛巴威、尚比亞

4. 優勝美地瀑布 / 美國

5. 哈瓦蘇瀑布 / 美國

6. 凱厄圖瀑布（Kaieteur Falls）/ 蓋亞那

7. 普利特維采湖群瀑布 / 克羅埃西亞

8. 安赫爾瀑布（Angel Falls）/ 委內瑞拉

9. 黃金瀑布（Gullfoss）/ 冰島

10. 板約瀑布（Ban Gioc Waterfall）/ 越南與中國

11. 默奇森瀑布（Murchison Falls）/ 烏干達

12. 肖肖尼瀑布 / 美國

伊瓜蘇瀑布（Iguazu Falls）。Image by Poswiecie f...
伊瓜蘇瀑布（Iguazu Falls）。Image by Poswiecie from Pixabay

加州 加拿大 亞利桑納州

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