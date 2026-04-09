我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

加州華人花一年才找到工作 上班不到半年又被裁

歐洲入出境系統10日全面啟用 各國機場或引發壅塞

中央社9日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐洲入出境系統（EES）從去年陸續建置以來，持續面對系統穩定度不足、邊檢人員人力...
歐洲入出境系統（EES）從去年陸續建置以來，持續面對系統穩定度不足、邊檢人員人力短缺、硬體設備建置速度不如預期、機場人潮過多等挑戰。(歐新社)

歐洲入出境系統（EES）10日全面啟用，旅客入境時將登記生物辨識資料。由於各國建置狀況不一，歐盟給予政策執行彈性，比利時已宣布暫緩執行部分措施。然而歐洲國際機場協會仍對機場壅塞情形表達擔憂。

歐洲入出境系統（Entry/Exit System，簡稱EES）去年10月12日上路，要求非歐盟公民的旅客在邊境登記時掃描護照，並進行指紋與人臉拍攝。歐盟給予申根會員國6個月的緩衝期，依各國情形可分階段導入，最晚在今年4月10日將系統建置完成。

EES系統是為了提升邊境安全、減少犯罪而設計的自動化監測系統，核心措施包含以數位方式記錄入出境及拒絕入境的資訊；此外，藉由採集旅客臉部影像與指紋，進行生物辨識。

根據歐盟的統計數據，自去年EES系統啟動以來，已有超過4500萬人次經由這項系統進入或離開歐洲國家。其中超過2.4萬人因各種原因被拒絕入境，例如無法提供充分的入境理由、文件過期或持偽造證件。

與此同時，這項系統已識別600多名對歐洲構成安全風險的人士。歐盟指出，這些人被某一個國家拒絕入境後，相關的紀錄會保存在系統中，若試圖從另一個使用這項系統的國家入境，邊境執法機關能夠直接查到拒簽紀錄。

然而這項系統從去年陸續建置以來，持續面對系統穩定度不足、邊檢人員人力短缺、硬體設備建置速度不如預期、機場人潮過多等挑戰。因此，歐盟也在準時全面上路的前提之下，給予成員國一定的彈性空間。

根據比利時通訊社，比利時內政部長昆丁（Bernard Quintin）日前宣布，比利時將暫緩EES中有關生物辨識資料的登記，理由是在測試期間造成機場出現嚴重的排隊人潮。

他說，無論是對乘客還是對布魯塞爾的形象來說，大排長龍是「不可接受的」。延後實施並不會影響現有的檢查品質，每一位進入比利時領土的旅客都將受到嚴格檢查，以確保比利時的安全。有關單位將繼續與歐盟執委會協商，制定時間表以全面落實EES的生物辨識資料登記。

針對這項新系統正式上路，歐洲國際機場協會表達擔憂。

歐洲國際機場協會日前發布聲明指出，從歐洲各機場蒐集的最新數據顯示，機場邊境通關的等候時間持續惡化，在尖峰時段，等候時間達到2小時已是常態，部分機場甚至面對更長的排隊人龍。

歐洲國際機場協會呼籲歐盟執委會應提供「全面暫停EES」的緊急權限，僅靠「部分暫停」的權限不足以機場應對大幅延誤的情形；同時敦促政策制定者，不該將「等候時間超過1小時」視為常態，這將損害旅客體驗與歐洲航空運輸系統的效率。

歐盟 護照

上一則

飯店常見「神秘椅子」是啥？內行揭真實用途：雙人房一個不夠

延伸閱讀

DHS部長點名庇護城 不配合移民執法或撤機場海關

DHS部長點名庇護城 不配合移民執法或撤機場海關
撙節5200萬開支 川普提機場安檢外包民營

撙節5200萬開支 川普提機場安檢外包民營
FAA禁止並行降落 SFO起降效率大減 每小時少1/3航班

FAA禁止並行降落 SFO起降效率大減 每小時少1/3航班
海關審查趨嚴 上海一家3口入境美國 父進小黑屋

海關審查趨嚴 上海一家3口入境美國 父進小黑屋

熱門新聞

示意圖。Image by Waqar Hassan from Pixabay

做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

2026-04-08 12:32
很多人在半夜醒來後難以再度入睡，專家建議此時別堅持躺在床上，15至20分鐘仍無法入睡，可起床讀書或聽音樂尋找睡意，快睡著時再回到床上。（123RF）

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

2026-04-06 11:17
南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）。圖：pixabay

全美去年近1500萬人搬家 這5州最受青睞

2026-04-02 09:16
示意圖。Image by Oleksandr Pidvalnyi from Pixabay

2高股息股票 專家：買了可抱20年不動

2026-04-05 13:39
研究顯示，營養均衡的飲食能長期促進身體與心理健康；示意圖。（圖／123RF）

研究：幸福、長壽的人 每天都做這6件事

2026-04-03 09:08
越南會安古城。Image by Hiếu Nguyễn from Pixabay

全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首

2026-04-09 11:28

超人氣

更多 >
美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」

美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」
不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張

不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾
全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首

全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首