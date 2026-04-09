歐洲入出境系統10日全面啟用 各國機場或引發壅塞

歐洲入出境系統（EES）從去年陸續建置以來，持續面對系統穩定度不足、邊檢人員人力短缺、硬體設備建置速度不如預期、機場人潮過多等挑戰。(歐新社)

歐洲入出境系統（EES）10日全面啟用，旅客入境時將登記生物辨識資料。由於各國建置狀況不一，歐盟 給予政策執行彈性，比利時已宣布暫緩執行部分措施。然而歐洲國際機場協會仍對機場壅塞情形表達擔憂。

歐洲入出境系統（Entry/Exit System，簡稱EES）去年10月12日上路，要求非歐盟公民的旅客在邊境登記時掃描護照 ，並進行指紋與人臉拍攝。歐盟給予申根會員國6個月的緩衝期，依各國情形可分階段導入，最晚在今年4月10日將系統建置完成。

EES系統是為了提升邊境安全、減少犯罪而設計的自動化監測系統，核心措施包含以數位方式記錄入出境及拒絕入境的資訊；此外，藉由採集旅客臉部影像與指紋，進行生物辨識。

根據歐盟的統計數據，自去年EES系統啟動以來，已有超過4500萬人次經由這項系統進入或離開歐洲國家。其中超過2.4萬人因各種原因被拒絕入境，例如無法提供充分的入境理由、文件過期或持偽造證件。

與此同時，這項系統已識別600多名對歐洲構成安全風險的人士。歐盟指出，這些人被某一個國家拒絕入境後，相關的紀錄會保存在系統中，若試圖從另一個使用這項系統的國家入境，邊境執法機關能夠直接查到拒簽紀錄。

然而這項系統從去年陸續建置以來，持續面對系統穩定度不足、邊檢人員人力短缺、硬體設備建置速度不如預期、機場人潮過多等挑戰。因此，歐盟也在準時全面上路的前提之下，給予成員國一定的彈性空間。

根據比利時通訊社，比利時內政部長昆丁（Bernard Quintin）日前宣布，比利時將暫緩EES中有關生物辨識資料的登記，理由是在測試期間造成機場出現嚴重的排隊人潮。

他說，無論是對乘客還是對布魯塞爾的形象來說，大排長龍是「不可接受的」。延後實施並不會影響現有的檢查品質，每一位進入比利時領土的旅客都將受到嚴格檢查，以確保比利時的安全。有關單位將繼續與歐盟執委會協商，制定時間表以全面落實EES的生物辨識資料登記。

針對這項新系統正式上路，歐洲國際機場協會表達擔憂。

歐洲國際機場協會日前發布聲明指出，從歐洲各機場蒐集的最新數據顯示，機場邊境通關的等候時間持續惡化，在尖峰時段，等候時間達到2小時已是常態，部分機場甚至面對更長的排隊人龍。

歐洲國際機場協會呼籲歐盟執委會應提供「全面暫停EES」的緊急權限，僅靠「部分暫停」的權限不足以機場應對大幅延誤的情形；同時敦促政策制定者，不該將「等候時間超過1小時」視為常態，這將損害旅客體驗與歐洲航空運輸系統的效率。