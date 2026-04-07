聯合航空app新功能：預估機場安檢排隊時間

聯合航空（United Airlines）正在更新其iOS和安卓應用程式，新增多項功能，包括提供聯合航空在美國樞紐機場的預計安檢等待時間，讓旅客更了解該何時抵達機場。示意圖。（路透）

機場安檢排隊時間創新高，聯合航空（United Airlines）正在更新其iOS和安卓應用程式，新增多項功能，包括提供聯合航空在美國樞紐機場的預計安檢等待時間，讓旅客更了解該何時抵達機場。

TechCrunch報導，在「旅行」（Travel）選單中，旅客現在可以看到聯合航空在全國樞紐機場的安檢等待時間，包括芝加哥、丹佛、休士頓 、洛杉磯 、紐瓦克自由國際機場、舊金山 和哥倫比亞特區，使用者可以看到如標準安檢道和TSA預先安檢計畫通道的預計安檢等待時間。

聯合航空資訊長伯恩鮑姆（Jason Birnbaum）在新聞稿中表示，感謝運輸安全管理局（TSA）人員的付出和專業，雖然大多數人前幾天開始領到欠薪，但國土安全部仍停擺，旅客想知道機場的安檢預計等待時間要多久，聯合航空的客戶依賴他們的應用程式滿足所有旅行需求，新增的功能能讓他們提前了解情況，為旅程做更好的安排。

更新後的應用程式還有專為轉機旅客設計的功能，旅客現在可以收到到下一個登機口的個人化逐步導航，還有預計步行時間、即時更新實況及轉機時間較久的指引，針對轉機時間緊迫的旅客若聯合航空可以暫時保留座位，應用程式也會提供預先通知。

針對航班延誤或取消的旅客，應用程式也會自動提供機票改票協助，聯合航空的自助服務工具會自動向符合資格的旅客顯示改票選項、行李追蹤細節和餐點及飯店的禮券，旅客無需打給客服等待對方接聽或手動搜尋替代方案。

應用程式也和蘋果用於AirTag的「分享物品位置」功能結合，讓使用AirTag或其他納入「尋找」（Find My）定位範圍配件的旅客在行李遺失時可以和聯合航空的客服中心分享物品位置。

使用者也會收到即時雷達地圖更新簡訊，了解某地的劇烈天氣對其他地區的航班造成的可能影響。