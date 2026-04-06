義大利這迷人湖濱小鎮 檸檬是節慶主角

義大利北部加爾達湖（Lake Garda）景色。Image by valentinagius0 from Pixabay

以義大利 北部、風景明信片般的加爾達湖（Lake Garda）岸為背景，一個完全以檸檬為主題的節慶聽起來或許有些小眾；但「檸檬園節」（Giardini d'Agrumi）不僅和檸檬有關，更蘊含著歷史與景觀。這個節慶將數百年來的農作傳統與文化活動及在地風味相結合，提供了一種獨特且沉浸式的體驗，讓遊客得以感受當地的春日風情。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，今年邁入第十屆的「檸檬園節」，將於4月18日至19日重返加爾尼亞諾（Gargnano）這座湖濱小鎮；活動以該地區歷史悠久的「檸檬溫室」（limonaie）為核心，這些沿著環湖山丘呈梯田狀排列的種植園，是為了讓檸檬樹能度過寒冬而設計的。雖然其中多數不對外開放，但節慶期間將開放約25座綠意盎然的私人種植園供遊客探索。

檸檬如何傳入此地的故事，也是這片土地魅力的一部分。流傳最廣的說法是，數世紀前，一位思鄉的西西里（Sicily）方濟各會修士（Franciscan），將檸檬引進這裡。這段歷史與當地的聖方濟各聖殿（Cloister of San Francesco）息息相關，這座13世紀的建築據信是由義大利中部小城亞西西（Assisi）的聖方濟各所創建。節慶期間，修道院也將成為活動樞紐，花園內佈滿以檸檬為靈感的花藝裝置、攝影展、種植工具，以及展示湖區所栽種的50多種檸檬品種，其中包括如引人注目的Volkameriana紅檸檬等稀有品種。

除了修道院外，遊客還能漫步於精選的古老檸檬園中，這些兼具溫室與花園的特殊建築，讓人得以一窺這曾經繁榮的產業。在17至19世紀全盛時期，加爾達湖畔約有770座檸檬園，每年生產多達2000萬顆檸檬，遠銷歐洲各地。

今年節慶活動並與加爾尼亞諾市政府合作，將推出一系列免費活動，包括Igea別墅的導覽、檸檬花束製作，以及在建於1581年的市政廳舉行的現場烹飪示範；音樂表演則為活動畫上完美句點，從小提琴與大提琴音樂會，到周日的傳統鐘樂演奏會。

加爾尼亞諾市中心的羅馬大道（Via Roma）沿路將設有臨時露天市集，販售在地水果、果醬及源自加爾達湖周邊的手工藝品。若想換個角度欣賞美景，遊客也可預訂從加爾尼亞諾港出發的遊船之旅，從水上飽覽梯田式檸檬園的絕佳風光。