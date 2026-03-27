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希臘粉紅水蜜桃花海 吸引大批賞春旅客

編譯周靜芝/即時報導
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每年春天，一片粉紅色面紗便會鋪展在希臘最大水蜜桃產區的平原上；盛開的水蜜桃樹構成了一幅美麗的景象，吸引眾多遊客前來。美聯社
每年春天，一片粉紅色面紗便會鋪展在希臘最大水蜜桃產區的平原上；盛開的水蜜桃樹構成了一幅美麗的景象，吸引眾多遊客前來。美聯社

美聯社報導，每年春天，一片粉紅色面紗便會鋪展在希臘最大水蜜桃產區的平原上；盛開的水蜜桃樹構成了一幅美麗的景象，吸引眾多遊客前來，其中多數來自希臘，但來自歐洲其他地區者也日益增多。

希臘北部城市維里亞（Veria）的旅行社負責人皮利西多（Gianna Pilitsidou）表示，這片區域十分廣闊，是人們一生中至少需親身體驗並目睹一次的景象。她說，這片綿延65平方英里（約170平方公里）的平原，會完全變成粉紅色。

過去幾年來，為慶祝此一盛事，皮利西多的旅行社一直在盛開的水蜜桃園中舉辦攝影、單車之旅以及推廣當地農產品等活動。她表示，每年他們都會在田野間舉辦慶祝活動迎接春天，邀請人們前來造訪並親身體驗。

在為期兩個周末的活動中，數千名遊客漫步於維里亞周邊盛開的水蜜桃樹林間。美聯社
在為期兩個周末的活動中，數千名遊客漫步於維里亞周邊盛開的水蜜桃樹林間。美聯社

在為期兩個周末的活動中，數千名遊客漫步於維里亞周邊盛開的水蜜桃樹林間。維里亞位於希臘第二大城市塞薩洛尼基（Thessaloniki）以西45英里（72公里）處。

來自荷蘭、正在希臘各地旅行的部落客范艾克（Wesley van Eijk）說，他希望荷蘭與比利時的人們知道，除了那些眾所周知的景點外，還有許多像維里亞這樣令人讚嘆的地方；雖然越來越多人開始認識這裡，但必須到此親身感受。

這些活動目的在推廣該地區，並支持種植水蜜桃的農民。當地農民工會主席查爾基迪斯（Anastasios Chalkidis）指出，要讓這一美景成真，需經極大努力，其中當地農民付出了許多心血；很高興能舉辦這場美麗的活動，這對該地區優質的農產品是絕佳的宣傳機會。該地區商家也因活動而受惠，飯店員工表示遊客數量明顯增加。

旅客拉克尼特（Andrea Lachnit）表示，她特地從德國遠道而來，就是為了參加這場精彩的盛宴，親眼欣賞她所鍾愛的水蜜桃花。她說，一定要造訪這裡，因為美得令人屏息，宛如置身天堂，「我從未見過如此美景」。

維里亞地區的水蜜桃樹花期約在三月中旬至四月中旬之間。

在希臘北部維里亞（Veria）附近一場鼓勵民眾賞花的活動中，人們在盛開的水蜜桃樹...
在希臘北部維里亞（Veria）附近一場鼓勵民眾賞花的活動中，人們在盛開的水蜜桃樹下享用餐點。美聯社

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