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到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定

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圖為在捷克Vaclav Havel 國際機場，新的出入境系統。路透
圖為在捷克Vaclav Havel 國際機場，新的出入境系統。路透

今年4月10日起，申根區所有歐盟邊境口岸將啟用全新的邊境檢查流程，出入境系統取消護照印章，改用生物辨識技術，專家表示新制上路難免會有問題，建議計畫今年春假或暑假前往歐洲的旅客多注意，預留更多緩衝時間以免行程受到影響。

今日美國（USA TODAY）報導，4月10日開始，申根區所有歐盟邊境口岸將全面啟用新的出入境系統，該系統要求海關人員拍攝旅客的臉部照片或掃描指紋，有時候要拍照也要掃描指紋。

數位SIM卡供應商Saily的執行長馬克尼卡斯（Vykintas Maknickas）說，對喜愛收集護照印章的人來說，這項變革可能有些令人失望；歐盟收集旅客影像和指紋等生物辨識數據，藉此紀錄在歐盟地區停留的實際時間，逾期滯留變得更困難，一旦逾期相關單位會知道。

馬克尼卡斯說，新制從長遠來看會比在護照蓋章有效率，但全面實施初期可能會有各種小問題，因此他建議旅客如果可以的話多預留緩衝時間，「你可能需要更多時間，特別是在這段適應期」，他說前往歐洲旅遊的旺季正要開始，因此現在是實施這項新措施的絕佳時機，不要等到夏天，那時大多數的美國旅客都要去歐洲。

歐盟除了出入境流程改採生物辨識外，對美國旅客的簽證要求沒有改變，前往歐盟地區一樣需要有效的護照。

歐盟的出入境新流程和歐洲旅行信息授權系統（Electronic Travel Information and Authorisation System, ETIAS）是分開的，ETIAS將於今年第四季實施，要求造訪歐盟的美國公民和其他國家旅客提前申請並取得登錄證明。

美國公民 護照 邊境

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