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機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？

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機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？

編譯周芳苑／即時報導
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德州休士頓霍比機場的旅客等待安檢約需三小時，國安部經費僵局導致TSA人力短缺。(美聯社)
德州休士頓霍比機場的旅客等待安檢約需三小時，國安部經費僵局導致TSA人力短缺。(美聯社)

近來由於部份政府停擺，聯邦運輸安全管理局 (TSA) 工作人員無法領取工資，機場安檢隊伍越來越長，許多人要排隊一個小時以上，可能錯過班機；雖然是外力使然，專家說，別指望因安檢排隊太久而拿到機票退款。

這一陣子全美各地機場安檢都是大排長龍，從亞特蘭大哈茲菲爾德傑克遜國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta)、乃至於德州休士頓霍比機場(William P. Hobby Airport)，各大機場 TSA 安檢排隊時間都超過一小時，尖峰時段甚至更久。

除了安檢排隊等待時間沒完沒了，惡劣天氣、航班延誤和取消等因素也讓機場擁擠現象雪上加霜。

機場官員建議旅客最近搭機最好提前三到四小時抵達機場，並在前往機場前事先查看 TSA 安檢的預計等待時間。

萬一真的因為安檢排隊而錯過航班該怎麼辦？

可確定的是，安檢排隊太久導致錯過航班沒辦法取得退款。

如果航班取消、變更或因航空公司造成重大延誤，航空公司才會退還機票款項。根據美國交通部規定，航班因天候等不可預見情況取消或延誤，航空公司沒有義務退還機票款項。

某些情況下，航空公司可能提供替代航班或給予代金券，但仍必須告知乘客是否可退款。

TSA安檢排隊屬於機場管理，並非航空公司責任，因此，排隊延誤不可能拿到航空公司退款。

如果要查詢TSA安檢等待時間，可採用應用程式MyTSA；不過，近來政府停擺，應用程式暫停更新，最好查看機場的社群媒體和官網。

例如途經亞特蘭大機場的旅客可在TSA網站查詢五個安檢點的等待時間，查詢結果可能是，周五早上8點剛過，北航站樓和主航站樓等待時間超過30分鐘，到了9點45分，等待時間縮短至10分鐘和15分鐘。

可迅速安檢的「預先安檢」(TSA PreCheck)服務隨著政府持續停擺，適用性潛藏變數。TSA安檢人員沒有拿到工資，安檢通道人手不足、有些甚至可能關閉，部分機場的TSA PreCheck服務可能關閉。

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