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加州沿海這小鎮 可體驗與溫馴豹紋鯊共游

編譯周靜芝/即時報導
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加州聖地牙哥北部拉霍亞（La Jolla）海岸。Image by Cynd S from Pixabay
加州聖地牙哥北部拉霍亞（La Jolla）海岸。Image by Cynd S from Pixabay

每年六月至十二月，加州聖地牙哥北部拉霍亞（La Jolla）海岸的部分區域，便成為數百條豹紋鯊（leopard sharks）的棲息地，這裡是地球上規模最大的豹紋鯊群聚地。這些年度訪客的身軀可長達七英尺，銀灰色皮膚上佈滿深色、橢圓形斑點，其中多數是懷孕的雌鯊；牠們被拉霍亞溫暖淺灘的水域所吸引，將此地作為孵育後代的場所。重要的是，牠們對人類完全無害。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌撰稿人艾姆斯登（David Amsden）表示，拉霍亞距他居住的洛杉磯僅兩小時車程，想與這些鯊魚共游，只需驅車往南即可。他在去年九月中旬抵達拉霍亞，這段時間被視為是鯊魚季的高峰。他將車停在海鮮餐廳Marine Room旁，那裡有條小徑直通鯊魚聚集處。

第一天清晨，海上的濃霧讓天空顯得灰濛濛的，艾姆斯登穿著泳褲、潛水上衣，游過輕柔的浪花；他說，水下景象令人驚嘆，可愛的加州鱝、閃閃發亮的鯖魚群、兩條巨大的比目魚，還有隻幾乎隱沒在沙底的小角鯊；但在接下來的兩小時裡，他卻一隻豹紋鯊都沒看到。

艾姆斯登說，這很常見，水溫、能見度，以及這些神秘生物難以捉摸等因素，讓發現牠們變得頗具挑戰性；所幸，專程前往拉霍亞親近鯊魚的一大好處是，即便牠們蹤跡難覓，仍有諸多樂趣可尋。聖地牙哥當代美術館（Museum of Contemporary Art San Diego）就在他住宿的拉霍亞灣附近，當地海岸也是絕佳的浮潛勝地，他滿心驚嘆地與數十隻活潑海獅一同漂浮在水中。

隔天早晨，在又一次徒勞的獨自游泳後，艾姆斯登預訂了獨木舟行程。他們划著皮艇朝峭壁上的海蝕洞前行，在那裡，一群人在珊瑚礁與海草間浮潛。就在正要返回岸邊時，他注意到水下有東西，那正是一隻豹紋鯊；但當他放下皮艇後再次游出海，在一小時的過程中，再也沒遇到鯊魚。

最後一個早晨，艾姆斯登重返海灘做最後一次嘗試。陽光灑落在水面上，形成閃爍的光帶；下水不到兩分鐘，在水深及腰的海裡，他注意到一個陰影般的形體，隨著它靠近，變成了鯊魚。艾姆斯登說，他的心臟狂跳，那生物直接游到他正下方，彷彿要炫耀它那對背鰭與斑點表皮；接著又有兩隻滑過他身旁，突然間，四周盡是豹紋鯊那流線般的身軀與難以捉摸、乳白色的雙眼。他漂浮著，凝視牠們來來去去，足足一小時；他說，當最初的腎上腺素激流退去，轉為一種遼闊的寧靜、一種超現實的感受。

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