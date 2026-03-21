全美10大春假旅遊熱點 佛州佔了4個

佛州奧蘭多。Image by Brady Pevehouse from Pixabay

春假即將到來，旅客紛紛開始湧向陽光明媚的目的地；氣候溫暖的佛羅里達州就因此，在美國汽車協會(AAA)發布的2026年最受歡迎國內春假目的地名單中，名列前茅；根據AAA新聞稿：「陽光之州佛羅里達在每年的這個時候，都佔據主導地位，因為遊客們都想尋找個氣候穩定溫暖的地方，享受海灘時光或主題公園的樂趣。」

這項排名是根據AAA旅遊預訂數據排出，包括了美國國內和海外目的地，除了佛州，西海岸、歐洲和加勒比海地區也都榜上有名；根據AAA，2026年春假，美國十大熱門目的地為：

1. 奧蘭多

2. 勞德岱堡

3. 邁阿密

4. 安那罕/洛杉磯

5. 坦帕

6. 檀香山

7. 拉斯維加斯

8. 紐約

9. 亞特蘭大

10. 芝加哥

不過，前往這些熱門景點過春假，旅客可能得支付更多費用；AAA指出，飛往「國內熱門旅遊目的地」的機票價格，比2025年上漲了 2%，一張來回機票的平均價格，來到約815元。

AAA另外統計了加勒比海地區和其他國際目的地，排出2026年春假，海外十大熱門目的地：

1. 義大利羅馬

2. 法國巴黎

3. 墨西哥坎昆(Cancun)

4. 荷蘭阿姆斯特丹

5. 英國倫敦

6. 西班牙巴塞隆納(Barcelona)

7. 多明尼加龐塔卡納(Punta Cana)

8. 聖胡安群島(San Juan)

9. 阿魯巴奧蘭治城(Oranjestad)

10. 愛爾蘭都柏林(Dublin)

根據AAA，這些國際熱門目的地的機票，相比之下，反「略低於」2026年的預期，一張來回機票平均價格約為1300元。

此外，海上度假的需求也很高，其中從佛羅裡達州、波多黎各和巴哈馬群島出發的加勒比海航線最受歡迎；AAA預計，2026年將有2170萬美國遊客，選擇郵輪旅行。