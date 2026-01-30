自駕旅遊若在車內過夜 哪些地方安全又合法？

我的頻道

世界新聞網／輯
自駕進行公路旅行時很多人會為了節省開銷而睡在車內過夜，這個方法雖然可行，但要注意安全和相關法規。示意圖。Image by Автошкола ТЕХНИКА from Pixabay

自駕進行公路旅行時很多人會為了節省開銷而睡在車內過夜，這個方法雖然可行，但要注意安全和相關法規，為了避免壞了遊興或荷包大失血，尋找過夜地點時別看到空地就停車休息或只想著省錢，安全和遵守規定才是最重要的。

Outdoor Guide報導，自駕旅行開車開得很累時，很容易看到空曠地點就停車休息甚至過夜，但那邊往往很危險甚至有高犯罪率，因為旁邊沒有人能援助或協助報案，因此比較安全的地點是稍有人流和車流的地方，或是也有人在車上或露營車過夜的地方。

像Planet Fitness健身房這樣24小時營業的店也是安全的選擇，因為深夜也有顧客進出停車場，很多全天候營業的店也有保全巡邏，且有照明的停車場往往能有效嚇阻犯罪。

除了安全，把車隨便停在一空曠地過夜也可能違法，可能被罰款或車被拖吊。另外，有些空地是私有地，未獲允許就停車形同侵入，恐面臨起訴。與其看到空地就停，不如去停允許停放過夜的店的停車場，例如沃爾瑪就以可停過業聞名，很多Cracker Barrel的分店只要有用餐也可以在停車場停過夜，如果是Planet Fitness，除了可停車外還可以沖澡，不過上述地點可能每間店規定不同，出發前可以先確認。

很多州對在車上過夜有特別規定，包括加州、佛州和德州這些熱門的自駕旅遊地點，相關規定通常是為了限制在路邊的休息站內睡覺，或限制可以待的時間。

有些州或城市甚至有法律規定限制在公共和私有停車場能停的時間，因此像在田納西州，即便在沃爾瑪的停車場停車過夜也不行，北卡羅萊納州也是出了名的「難睡」，那邊的休息區、道路和停車場的時間限制都很短，因此每次規劃自駕旅行時務必都要先查詢相關法規，每次找到想停車過夜的地點時也記得要先取得同意再停。

