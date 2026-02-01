義大利這隱世小島 宛如羅馬後花園

我的頻道

世界新聞網／輯
義大利西邊外海的帕爾馬羅拉島（Palmarola）。Image by Solfaroli Renzo from Pixabay
義大利西邊外海的帕爾馬羅拉島（Palmarola）。Image by Solfaroli Renzo from Pixabay

義大利西邊外海的帕爾馬羅拉島（Palmarola）沒有電也沒有手機訊號，島上只有一間提供簡單客房的餐廳，但就是這些不便和基礎設施的缺乏，吸引那些最終願意踏上島享受原始簡單生活的觀光客，有遊客形容住在那邊時彷彿置身荒島，但景色獨一無二，令人陶醉。

CNN報導，帕爾馬羅拉島在羅馬西邊外海，距離很近可安排一日遊，但又遠到足以遠離羅馬的喧囂和人群，不只很多觀光客沒聽過這座島，很多羅馬人也沒去過，島上沒有城鎮、電、手機訊號和渡輪碼頭，大多數時候要前往帕爾馬羅拉島，要到同樣位於第勒尼安海上、距離五英里的蓬扎島（Ponza）搭小船抵達。

若要從羅馬到帕爾馬羅拉島，要先搭火車到安齊奧（Anzio），在當地的港口搭渡輪到蓬扎島，再和當地的漁民或私人船隻船主協調來回船票的票價。

帕爾馬羅拉島有聳立的火山峭壁，上面遍布海蝕洞和狹窄的海灣，只有一片海灘、通往島內的人行小徑路網，沒有太多現代開發的痕跡。島上只有一間名為O'Francese的餐廳，供應新鮮的魚和以古老漁民石窟改建而成的簡單客房，房間數量有限，遊客需提前數月預訂，一晚價格150歐元（約175美元）起跳，房價包括一天三餐。

44歲的瑪麗亞（Maria Andreini）是遠距工作的資訊工程人員，她住在義大利北部的特里維索（Treviso），每年夏天都會和丈夫馬利歐（Mario）及15歲的兒子帕特里奇奧（Patrizio）到帕爾馬羅拉島度假，她說他們會在餐廳前的海灘潛水和曬太陽，晚上躺在沙灘上看星星，拿著火炬四處走，清晨時餐廳老闆會叫他們起床，一起健行到島上的最高峰看日出，景色絕美，晚餐吃用漁網捕的新鮮漁獲，那一周他們感覺彷彿置身原始荒島。

當地歷史學家卡波內（Silverio Capone）說，帕爾馬羅拉島一直是座荒島，這也是其獨特之處，古羅馬人將島當作帝國艦隊在第勒尼安海上的戰略哨站，但從未當作殖民地過。

除了主要的海灘，島的沿岸很適合搭小艇探索；島上的峭壁形成海蝕柱、海蝕隧道和海蝕洞，周邊海域吸引浮潛、獨木舟和潛水愛好者前來。遊客在島上唯一有可能遇到的野生動物是野山羊，牠們棲息在低矮的棕櫚樹叢中，那些棕櫚樹也是帕爾馬羅拉島的名字由來。

義大利 觀光 房價

