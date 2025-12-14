我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本最新民調：69％支持女性天皇

中學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市

叫車不用手機 Uber將在紐約拉瓜地亞機場推出自助機台

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
叫車服務平台Uber。美聯社
叫車服務平台Uber。美聯社

叫車服務平台Uber在剛創下感恩節載客紀錄（該公司史上最繁忙的機場接送日）後，正推出新工具，希望緩解後續節日期間的混亂局面。該工具是現身紐約市拉瓜地亞（LaGuardia）機場C航廈的自助叫車服務機台，以手指輕觸螢幕即可操作。

Time Out網站報導，這些機台提供免手機、免應用程式、免公共Wi-Fi的叫車方式，讓無漫遊服務的國際旅客、手機沒電的旅客，以及任何喜歡觸控螢幕的人，都能透過簡便途徑得到Uber服務。旅客只需輸入目的地，瀏覽UberX、Comfort、XL等車型的即時報價，列印紙本收據，再前往接駁地點即可。

拉瓜地亞機場是Uber首個試點，該公司計劃未來數月在飯店、港口及國際機場增設更多服務設施，讓曾希望機場「真該有台叫車機器」的旅客願望實現。

這並非Uber改善機場服務的唯一行動，為回應乘客最常提出的疑問，紐瓦克（Newark）機場終於推出了「Uber Shuttle」服務。這項接駁服務已在甘迺迪機場和拉瓜地亞機場運行，如今紐瓦克機場也加入，代表紐約與新澤西所有主要機場均有Uber接駁車。

紐瓦克接駁服務將有兩條固定路線：一條往返紐約市西村（West Village），另一條往返42街，沿途設有多個停靠點，乘客可預先查看車資並預訂座位。

在該服務啟動期間，Uber將限時提供紐瓦克機場接駁服務，單程費用低於15元。車輛即時追蹤功能將於接送前25分鐘啟動，搭車流程簡便，掃描QR碼即可入座。

小費機制也在節日期間稍微升級，iOS版新增「live activities」功能，乘客可在行程結束前直接從鎖定畫面支付小費。初期測試顯示此舉提升了司機的收入，此更新版本已在全球上線，Android用戶即將體驗。

Uber全球移動業務主管帕拉梅瓦蘭（Pradeep Parameswaran）在聲明中表示，經歷史上最繁忙的機場接送高峰後，該公司正加倍投入簡化行程與降低成本的解決方案，讓每位旅客從領取行李開始的旅程更順暢、無障礙。

紐瓦克機場 紐約市 小費

上一則

金價飆漲 是時候檢視房屋保險珠寶賠償限額

延伸閱讀

市議員索羅門當選澤西市長 前州長落敗

市議員索羅門當選澤西市長 前州長落敗
全美第一州…新州訂這個時間點 車禍死亡降至零

全美第一州…新州訂這個時間點 車禍死亡降至零
PATH票價將調升 2029年漲至4.25元

PATH票價將調升 2029年漲至4.25元
政府癱瘓 全美今逾1200航班停飛…這幾個機場最慘

政府癱瘓 全美今逾1200航班停飛…這幾個機場最慘

熱門新聞

美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

2025-12-08 10:18
示意圖。（取自123RF）

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

2025-12-08 15:29
想要溫暖過冬，毛毯是抵擋寒冷的必備家居物品。毛毯示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Cup of Couple）

北美華人用了這款好市多電熱毯 大讚「過冬神器」

2025-12-12 19:15
許多人認為中國很美很好玩，但部分人衛生習慣不佳造成困擾。圖為四川成都彭州市初冬美景。(新華社)

台灣人妻揭陸居3年最難適應的事 網認同：風景美又好玩但這2點受不了

2025-11-23 19:35
一項新研究發現，「每天喝無糖或零卡飲料者，罹患肝病的風險反而比喝含糖飲料的人更高」。路透

心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料

2025-12-07 13:34
倉儲式賣場好市多（Costco）。(美聯社)

好市多自家品牌也有NG商品？粉絲最抱怨的是它

2025-12-11 10:26

超人氣

更多 >
曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產
被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲
她高中開始打工存錢 35歲擁房和退休金卻後悔了

她高中開始打工存錢 35歲擁房和退休金卻後悔了
好市多員工揭十大奧客奇觀 這項他們最常抱怨

好市多員工揭十大奧客奇觀 這項他們最常抱怨
華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字

華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字