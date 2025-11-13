航班取消怎麼辦 旅遊專家指點如何避免

佛州坦帕國際機場顯示抵達資訊板上被取消的航班。美聯社

即使政府關門 問題暫時解決，但各地機場亂象，一時還無法完全舒緩。對旅客而言，精心籌劃、期待許久的假期，卻遭遇意外狀況，令人心力交瘁；而當航班取消時，一切似乎只能任憑航空公司擺佈。不過，旅遊專家指出，採取主動有助重掌部分主導權，方法如下：

航班取消時該怎麼辦

旅客需要立刻行動。航班追蹤平台Going的凱蒂·納斯特羅（Katy Nastro）指出，無論是透過電話、應用程式（app）或現場櫃檯，能否搶到最早的替代航班，關鍵在於聯繫客服的速度。航空公司的app通常會提供重新預訂的選項，納斯特羅建議，若已抵達機場，在客服櫃檯排隊時可同步檢視這些選項。

她表示，若不滿意現有選項，或仍在排隊，可趁等候時致電航空公司；客服人員能即時查看可用航班，大型航空公司還能透過聯營為旅客預訂其他航空公司的機位。

請記住，不是每個人都能如願以償。納斯特羅指出，重大事件發生時，可供改訂的機位並非無限供應；若航空公司無法提供滿意的航班選項，可要求全額退款並改向其他航空公司購票，但購買當日機票 的費用通常會大幅增加。

如何避免航班取消

早起的鳥兒往往能準時登機，據美國運輸部最新數據，2025年6月上午6時至6時59分起飛的航班準點率達85%，而傍晚6時至6時59分起飛的航班準點率僅54%。

納斯特羅表示，清晨航班或許令人難以忍受，但當順利抵達目的地時，會感激自己的選擇。

此外，旅遊專家布萊恩·凱利（Brian Kelly）表示建議採取主動策略。身為熱門旅遊網站Points Guy創辦人，他指出，別等到情況失控才被動應對，他會先查看天氣預報，不僅關注出發地與目的地，更要掌握飛機起飛地的狀況；若人在邁阿密，但航班從暴風雪肆虐的水牛城起飛，抵達時間就可能有變。凱利建議，可透過Flightradar24這個免費app來追蹤航班動態。