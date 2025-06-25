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意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

新聞眼╱一連串策略失誤 讓伊朗如今面臨難堪失敗

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

編譯尤寶琪／即時報導
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Galaxy Note 7遭到運輸安全管理局禁止，不能通過機場安檢。（路透）
Galaxy Note 7遭到運輸安全管理局禁止，不能通過機場安檢。（路透）

在正常情況下，智慧型手機是可以通過安檢，帶上飛機的，且只要是處在飛航模式下，你可以在飛行期間使用手機。但目前有一款智慧型手機，卻遭到運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)禁止，不能通過安檢。

TSA列出了一系列禁止托運或隨身攜帶上飛機的物品；TSA的違禁品名單，包含從易燃物到尖銳物品，甚至槍枝等各種物品；但有一款出乎意料且大受歡迎的設備，卻上了TSA禁帶名單，那就是三星電子(Samsung)智慧型手機Galaxy Note 7。

TSA目前禁止托運和隨身攜帶一款特定智慧型手機，那就是三星的Galaxy Note 7；TSA發布了「緊急命令，禁止所有三星Galaxy Note 7智慧型手機在美國的空中運輸」。

這代表，持有這款手機的人不得攜帶該設備登機，不管是隨身攜帶、放在隨身行李或托運行李中。

根據TSA規定，此命令適用於「往返美國或美國境內的航班」。

雖然TSA沒有具體說明禁運這款手機的原因，但有報導聲稱，該款手機的電池可能會過熱、爆炸或起火。

這做法與禁止托運行李中放有鋰電池的限制類似，因為鋰電池如果短路，也可能會有造成火災的風險。

三星電子在2016年推出的Galaxy Note 7型號智慧型手機，發售後在世界各地接連發生爆炸、起火事故，並因此遭全球多家航空公司禁飛，事後三星經調查承認手機電池內部設計不良，也召回數百萬部Note 7手機，但傷害卻已造成，讓大批消費者對三星產品失去信心。

智慧型手機 三星

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