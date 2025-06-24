特別儀式慶祝阿帕拉契山徑走完一半：吃下半加侖冰淇淋

阿帕拉契小徑的徒步旅行者嘗試挑戰半加侖冰淇淋。（美聯社）

阿帕拉契小徑 (Appalachian Trail) 是一條全長2180英里(3500公里)的步道，也是美國第一座以「線」為性質的國家公園。南起喬治亞州的史普林山 (Springer Mountain)，北至緬因州 的卡塔丁山 (Mount Katahdin)，沿途穿越美東14個州。在一年內完成全程健行的人被稱為全程行者 (Thru-hiker)，可獲官方認證為2000英里人(2000 miler)。

其中位於賓州的小鎮加德納斯 (Gardners) 是阿帕拉契小徑的中途，多年來已成為健行者的休息點，而小鎮的松樹林熔爐雜貨店，不但為健行者提供物資所需，還會舉行「 半加侖冰淇淋挑戰」(半加侖約1.9公升)，現已成為一個傳統活動。

這項活動最早可追溯至40多年前，當全程行者完成小徑大約 1770公里路程，走進加德納斯時，迎接他們的就是這個「冰淇淋大挑戰」，參與者要一口氣吃下半加侖冰淇淋，成功的話獲得一把刻有「半加侖大挑戰」字樣的木製湯匙作為紀念。

「冰淇淋大挑戰」不僅是徒步者補充能量的一種方式，更是一個象徵性的儀式，標誌著他們完成了步道的一半路程。

參加者要在冰淇淋融化前盡快吃完，目前的紀錄不到4分鐘，是由一位名叫 Squirt 的男子在 2 年前創下的。相對20年前，打破紀錄的是大約 9 分鐘左右。

今年至今約有50人完成「冰淇淋大挑戰」，很多都以綽號留言，包括來自田納西州 的Sam，笑稱這段經歷是「純粹的折磨」。另一來自德州 的 Zeke 認為zxab 這是徒步旅程中的一個亮點。

冰淇淋挑戰是阿帕拉契小徑沿途幾個奇特的傳統及活動之一，其他還有許多獨特的景點及傳統，為健行者所樂道。