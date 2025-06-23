華航沖繩飛桃園延誤7小時旅客苦等抱怨 還有人休克送離

華航班機示意圖，與新聞無關。(聯合報系資料照)

有台灣旅客抱怨，6月23日搭乘華航 CI123的航班，原訂晚間8時55分從那霸機場飛回桃園機場的班機，卻疑似因飛機有問題在檢修，最後延誤7小時，當時中華航空僅提供旅客1瓶飲料，不少民眾餓得受不了，甚至有人休克送離，經旅客反映後才在24日凌晨0時許吃到飛機餐，讓不少旅客氣炸。

沖繩為台灣人熱門旅遊觀光地點之一，時間僅1.5小時即可抵達，但有民眾在社群發文抱怨，6月23日搭乘華航CI123的航班，原訂晚間8時55分從那霸機場起飛、晚間9時30分抵達桃園機場，但疑似因飛機有問題在檢修，因此起飛時間不斷延誤，最後竟等了7小時，班機延誤到隔日凌晨3時50分才起飛。

該名乘客指出，等待過程中，完全沒有航空人員主動告知延誤原因，也沒有提供餐點、毯子，只有前1小時延誤時提供1瓶飲料跟茶，全都要旅客主要索取才會給。

乘客表示，盡管可以理解前1小時不給餐是考慮可能隨時檢修好可以起飛離開，餐點準備會來不及，但整整延誤7小時，機場商店早已打烊，旅客餓得受不了主動詢問，才在凌晨0時許提供原本要在飛機上吃的飛機餐，完全沒有顧慮到小孩、老年人及身體不適者的情況。

乘客說，等待7小時後，終於在6月24日凌晨3時45分抵達桃園機場，下機後，華航也給了一盒金莎、2000元(台幣，約67美元)紅包，以及提供延遲證明。

另有旅客批評，延誤7小時如此離譜的情況，登機口人員卻毫無溝通能力，「甚至還有1名旅客休克送離」，地勤代理為日航，華航人員當沒事人，延誤理由及有無補償措施都說不清，那霸機場現場找不到可負責的人，直呼這種管理系統很難令人安心搭乘。

對此，華航說明，6月23日CI123沖繩飛往台北航班，由於機務因素，航機依標準程序進行檢測，並自台北派航機飛往沖繩將旅客載運回台，因此航班改時出發。

華航表示，當天原訂起飛時間較晚，確定班機延誤後，在旅客等候期間盡力提供機上輕食、飲品及毛毯予旅客，但因機場商店打烊，因此也前往那霸市區購買餐點及嬰兒奶粉，盼能盡力協助旅客，造成不便深表歉意，敬祈見諒。