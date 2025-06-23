10天行程6萬元 泛美世界航空之旅再度啟航

示意圖。（取自123RF）

舉世聞名的「泛美世界航空之旅」(Pan American World Airways, Pan Am)今夏再度啟航，17日由紐約甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)展開，這趟紀念之旅造訪跨大西洋多個勝地，為期十天，售價每人5萬9950元。

今日美國報(USA Today)報導，這個度假套餐租用一架波音 757型客機，機身彩繪以Pan Am顏色，號稱「追溯跨大西洋」最早旅程，造訪的勝地對這個航空度假品牌意義卓著，緊緊遵循其原始「飛行船」(flying boat)跨太西洋航線，直到28日歸來。

泛美世界航空之旅執行長、Pan Am品牌的擁有人卡特(Craig Carter)聲明指出，自1927年以來，Pan Am在世界留下不可磨滅的記號。Pan Am的創始人特里普(Juan T. Trippe)草創時雖然寒微，替美國航空郵政 (U.S. Air Mail)擔任第一個商業航空載送業者，但他進而創造出一個龐大的跨越全球的飛航帝國，平實的說就是單趟航程就讓世界變得更緊密。這種旅行追溯最初的航線有兩條，一是跨南大西洋航線，由紐約到馬賽(Marseilles)；北大西洋航線由倫敦到紐約。兩者都煞費苦心設計，以最敬重的方式，尊崇Pan Am無與倫比的遺產。

這個旅遊團每位旅客要付5萬9950元買個機位，班機全為商務艙，整趟旅程採飯店級住宿。

旅客行程將駐足於百慕達、里斯本、馬賽、倫敦、香農(Shannon)，再返回紐約。原始的Pan Am跨大西洋南線是由紐約的華盛頓港(Port Washington)出發，駐足於亞述群島(Azores)、里斯本及馬賽。

在這些勝地中，旅客將在愛爾蘭福因斯(Foynes)親眼目睹Pan Am波音314「飛行船」的全尺碼複製品。