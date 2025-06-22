美國東北部 5間最佳親子度假村與飯店

親子度假示意圖。（取自123RF）

家庭度假達人網站（FamilyVacationist.com）每年都根據外出度假者關切的事項評比，替消費者更新各地「最佳親子度假村與飯店」排行榜，今年東北部前五名如下：

1 緬因州伊莉莎白角的海邊旅館（Inn by the Sea）

離波特蘭（Portland）僅七哩美麗沙灘不遠的海邊旅館，舉辦瑜伽、生態導遊、星象觀察等活動，讓平常步調快速的家庭放緩腳步，偷得半日閒，從木板道閒步到沙灘，餓了，附近餐廳不乏當地捕撈的海鮮和附近農民生產的食材，讓你們全家享用東北部美味海鮮。

2 佛蒙特州 史托（Stowe）鎮頂尖渡假村（Topnotch Resort）

離史托山（Stowe Mountain）滑雪場開車僅數分鐘，是雪上玩家的最愛，全年都有不同的玩法，室內、室外泳池，網球場和匹克球場、腳踏車道和登山道、自家馬場騎馬、對兒童都有療癒效果的三溫暖等水療設施，加上專為兒童青少年籌辦的活動和草坪遊戲，入夜還有家庭營火區。

3 新罕布夏州 布列頓森林的奧姆尼山華盛頓渡假村水療中心（Omni Mount Washington Resort & Spa）

位於風景秀麗的新罕布夏白山（White Mountains），湖光山色，冬夏各有迷人處，冬季可搭雪橇、高山滑雪或鄉野走雪（cross-country skiing），春夏秋適合爬山、騎馬、乘纜車到高處賞景，三位美國總統待過。有27洞高爾夫球場、溫水游泳池、三溫暖等。附近還有故事園、華盛頓齒軌火車。

4 羅德島州魏斯特利的衛卡炮格飯店（Weekapaug Inn）

濱羅島西南岸大西洋，對熱愛戶外活動的人，是奢豪級的度假地，每日不斷的免費活動，住客可以參加海灘專家導遊、賞鳥、螢火烤肉，小孩可參加員工督導的船屋活動、工藝、遊戲，或到海邊游泳、划船、遊船，也可到鹽水池小憩。

5 紐約州 波爾頓登陸地的薩加摩渡假村（The Sagamore Resort）

喬治湖中私人島上的薩加摩渡假村1883年開始營業，饒富歷史風味也充斥現代感，適合全家同樂的室內娛樂園裡，有9洞高爾夫球場、爬壁、籃球場、桌上和電子遊戲，也有室外泳池、網球和匹克球場、釣魚碼頭、新設的「鹽水聲音水療場。」