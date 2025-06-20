黃石國家公園旅遊亂象 為拍照不惜讓兒童靠近野牛

野牛在黃石國家公園過馬路，遊客紛紛拍照。（美聯社檔案照）

黃石國家公園(Yellowstone National Park)旅遊亂象叢生，一段影片顯示，多名成人遊客疑似為了拍照，不顧旁人高聲勸阻，帶著幼童近距離靠近正低頭吃草的野牛。

俄亥俄州 退休職業攝影師珍妮佛‧岡德森(Jennifer Gunderson)6月2日在卵石溪(Pebble Creek)附近，拍到不只一組成人帶著幼童走向身軀龐大、當時低頭吃草的野牛。

岡德森事後將這段影片上傳Instagram，引起眾人熱烈討論，並有上萬人按讚。

她在影片貼文中寫道，「我們做夢也沒料到，會目睹如此愚蠢的景象。我們所有人都叫她們趕緊離開，另有人通知公園管理員到場處理，公園到處都張貼警告標語、宣傳冊上也印著『遠離野生動物』的字樣。」

岡德森在貼文中使用「黃石白癡遊客」(#touronsofyellowstone)熱門主題標籤，Touron這個流行語是「遊客」(tourist)和「白癡」(moron)組成的新詞，用以形容冒著生命危險拍照的遊客。

黃石公園 的發言人提醒，「遊客絕對不要接近野生動物，無論園區裡的動物看似安靜仍具野性，難以捉摸。」

岡德森宣稱，最初靠近野牛的一名成人和幼童，距離「近到幾乎可朝野牛吐口水」。

影片顯示，這對成人和幼童靠近野牛後，原本保持一段距離拍照的另一名成人也抱著孩子湊上前去，近距離觀賞野牛吃草；畫面左下角可見道路封閉的柵欄與字樣，仍有一名成人一手抱著孩子，另一隻手牽著另一個孩子，也接著朝野牛走去。

岡德森接受英國「獨立報」(The Independent)採訪時表示，這起事件「令人震驚」。她說：「我很訝異人們竟會如此接近野生動物，遑論帶著小孩。」

岡德森和她的丈夫都是經驗豐富的獵人，深諳與大型野生動物保持安全距離的重要性，且野牛的行為難以預測，可能突然就發動攻擊。

國家公園管理局(National Park Service)指南建議，遊客必須與野牛保持至少25碼的距離，違反規定不僅可能造成傷亡悲劇，也可能難逃法律責任。

所幸6月初這起事件無人受傷，但新澤西州 一名30歲男子10日喝醉擅闖黃石公園遭野牛頂傷，送醫治療後幸無大礙。