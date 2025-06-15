住佛羅里達25年 她推薦這5個值得一遊小鎮

錫達礁。(Unsplash@Robin Canfield)

佛羅里達州 以海灘、主題樂園 與城市而聞名，但小鎮才是該州最令人驚艷的秘境。內幕新聞網站撰稿人維若妮卡·克羅伊斯（Veronica Croes）指出，這些迷人的地方擁有歷史悠久的城鎮、自然美景、在地文化和令人垂涎的美食。

克羅伊斯在佛羅里達州居住超過25年，她發現有五個少為人知的小鎮值得列入每一位前往旅遊者的行程中。

1. 錫達礁（Cedar Key）：度過寧靜假期的理想之地

如果正尋找一個安靜、未受污染的沿海度假勝地，錫達礁是個不錯的選擇。克羅伊斯說，這個位於美國灣沿岸的小島小鎮就像是基韋斯特（Key West）的縮小版，遊客較少。

色彩繽紛的木屋沿著水岸排列，許多餐廳提供新鮮的海鮮，日落美得令人屏息。這裡沒有太多夜生活或景點，但克羅伊斯認為，這正是它的魅力所在；這裡可放鬆身心、划獨木舟穿梭於紅樹林，並沈浸在佛州 自然海岸原始美景。

2. 阿利斯海灘（Alys Beach）：讓人彷彿置身地中海

阿利斯海灘就像美國灣沿岸的一片地中海風情，獨特的白色建築與豪華氛圍，讓這個沿海小鎮看起來更像是歐洲而非置身美國。

阿利斯海灘位於佛羅里達州半島的30A縣道上，精品店、美味餐廳林立，以獨特寧靜的氛圍而聞名。克羅伊斯推薦，可在小鎮上漫步，然後前往George's海鮮餐廳享用晚餐。之後前往屋頂陽台，邊欣賞美景邊小酌。

3. 西賽德（Seaside）：位於狹長地帶的迷人海濱小鎮

西賽德充滿懷舊的小鎮風情，擁有迷人美麗的沙灘。作為電影「楚門的世界」（The Truman Show）的取景地，西賽德是該州狹長地帶沿線一個完美如畫的海濱小鎮。

這裡充滿粉彩色的房屋與白色柵欄，鎮中心四處可見美食餐車與商店，是個度假的好地方。

4. 塔彭斯普林斯（Tarpon Springs）：洋溢希臘風情

塔彭斯普林斯以希臘文化和海綿採集業而聞名，是該州獨一無二的體驗；小鎮位於清水市（Clearwater）以北，是美食家的必訪之地。

克羅伊斯建議，可在海綿碼頭品嚐道地希臘美食、瞭解小鎮歷史、探索販售天然海綿與地中海進口商品的獨特小店，或參加遊船之旅，近距離觀賞採集海綿的工作。

5. 費南迪納比奇（Fernandina Beach）：擁有豐富資源

費南迪納比奇位於佛州東北部的阿美利亞（Amelia）島，是個融合歷史、美麗海灘與熱鬧市中心的小鎮。這裡還是現代捕蝦業的發源地，因此海鮮總是新鮮美味。

克羅伊斯指出，鎮上的歷史街區保留著19世紀的建築風格，有迷人的小商店與美味餐廳；離開前別忘了參觀克林奇堡（Fort Clinch）州立公園，欣賞壯麗的海景與步道。