科羅拉多州這座國家公園 懸崖下藏著700年前聚落

梅薩維德（Mesa Verde）國家公園。（美聯社）

在科羅拉多州 西南部、洛磯山脈逐漸轉為峽谷與高原之處，是美國最能讓人與古代歷史近距離接觸的地方之一。

旅遊與休閒（Travel+Leisure）網站報導，在梅薩維德（Mesa Verde）國家公園，可發現一些精巧的村落隱藏在砂岩懸崖下。這些懸崖聚落是由古代印第安人古普韋布洛人（Ancestral Pueblo）所建造，時間可追溯至700多年前。這些歷史建築提供了難得的機會，一窺一個建造了複雜住宅、儀式用「基瓦」（kivas）和灌溉系統的文明。

公園管理員達頓·多瑞爾（Dalton Dorrell）表示，梅薩維德國 家公園的獨特之處在於，它是一個講述人們與土地故事的國家公園；儘管所有國家公園都有人的故事，但古普韋布洛人的遺址以及公園與現代普韋布洛人部落的連結是這裡的主要重點。

這些聚落是世界上保存最完好的居所之一，也是被聯合國教科文組織列為世界遺產的梅薩維德國家公園標誌。憑藉其文化遺產與自然美景的獨特融合，梅薩維德不僅是旅遊清單上的一個景點或國家公園，它是一次深入美國西南部歷史的旅程。

旅程規畫

梅薩維德國家公園全年開放，無需預訂即可進入，門票為每輛車為淡季20元（10月23日至4月30日）與旺季30元（5月1日至10月22日）。門票有效期為7天。

如果想參觀公園內著名的懸崖聚落，需提前14天預訂；導覽行程僅在5月至10月期間提供，冬季便結束。公園在寒冷月份雖仍開放，但許多設施會關閉，包括旅館、露營地與餐飲場所。

值得注意的是，公園的所有歷史遺跡和懸崖聚落距離160號公路上的公園入口至少有45分鐘的車程。梅薩維德地區旅遊局長布萊恩·巴特利特（Brian Bartlett）建議，遊客在抵達前加滿油，因為公園內幾乎沒有汽油補給；公園內也不收現金，最好帶張卡片。

多瑞爾強調，梅薩維德國家公園蘊含豐富的歷史文化，遺址對公園所屬的26個部落具有重要的意義，且非常脆弱；以尊重的態度參觀，不要觸摸或坐在遺址的牆壁上，並讓文物保留在原處。

如何前往

該公園位於科羅拉多州的科爾特斯（Cortez）與曼科斯（Mancos）之間，靠近亞利桑納州、猶他州、新墨西哥州 和科羅拉多州交匯處的「四角落」（Four Corners region），與尤特山部落保留地共享部分土地。

距離該國家公園最近的機場是科爾特斯市立機場（CEZ），距離約36英里；杜蘭戈機場（DRO），距離約70英里；以及新墨西哥州法明頓（Farmington）的四角落機場（FMN），距離89英里。如果選擇搭飛機前往，還需租車，因為無法透過公共交通工具到達或在公園內遊覽。

從160號公路的公園入口到第一個懸崖聚落遺址，車程約45分鐘。

最佳旅遊時間

遊覽該國家公園的最佳時間是春末和秋初，此時懸崖聚落仍開放，但夏季的旅遊旺季尚未開始。頗受遊客歡迎的導覽於5月開始，至10月中下旬結束。

多瑞爾說，他真的很喜歡涼爽的9月與10月，公園部分地區仍有導覽活動，且有些日子遊客較少；若在此期間參觀，務必查看天氣，有時候會很早就下雪。

然而，夏季是熱門旅遊季節：此時天氣較為穩定，公園通常全面開放。此外，夏季還有野花盛開，並有機會觀賞野生動物，包括熊和截尾貓。