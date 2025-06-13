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聯合航空商務艙改版 顛覆旅遊新體驗

編譯尤寶琪／即時報導
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聯航班機檔案照。（路透）
聯航班機檔案照。（路透）

自從平躺式座椅問世以來，航空公司商務艙的服務，從未出現過如此巨大的改變。

聯合航空(United Airlines)在5月推出了全新「United Elevated」內裝，為所有的商務艙座位都加裝了隱私滑門，而在每個升等的飛機都將會在商務艙的最前方，設有八個全新的北極星套房(Polaris Studio)；這些座椅比標準商務艙寬敞25%，且提供更隱私的體驗。

行李

與大多數商務艙服務一樣，「Elevated」的機票包含兩件免費托運行李，每件重量不超過32公斤(70.5 磅)。同時，你還可以使用優先報到的Premier Access服務，並擁有會優先處理你的行李，讓你可以更快領到行李的承諾。

貴賓室

「北極星」旅客還可以使用聯航的北極星貴賓室；北極星貴賓室目前只有在芝加哥歐海爾機場(Chicago O’Hare)、休士頓喬治布希洲際機場(Houston Intercontinental)、洛杉磯國際機場(LAX)、紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)、舊金山國際機場(San Francisco International Airport)與華盛頓杜勒斯國際機場(Washington Dulles International Airport)等六個機場有提供。

北極星貴賓室配有豪華淋浴間，並提供 Therabody 洗浴用品，可供你選擇的餐點以及輕食自助餐等；若你感到疲憊，這裡還有一個配有躺椅、柔和的燈光和白噪音的私人休息區。

座位

聯航全新升等商務內艙也採取1-2-1交錯式座位配置，意味著每個座位都靠走道，但靠窗的位置絕對仍是最佳選擇。每個座位都有足夠的腿部空間，配有降噪耳機、薩克斯第五大道(Saks Fifth Avenue)精品百貨公司的寢具、高檔洗漱用品以及可應要求提供的高檔床墊等頂級服務與用品。

餐點

除了抵達時送上的香檳外，機上餐點也很出色，主餐更是包括了熱騰騰的混合堅果、可在起飛前預訂的主菜、沙拉、麵包，以及聖代；如果你看完一輪電影後餓了，那幾上還提供各種小吃，包括隨時供應的超級入口即化的烤起司三明治，以及一個自助小吃吧。

洛杉磯國際機場 舊金山 休士頓

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