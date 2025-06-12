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飛機哪些座位安全？專家：這幾個位置最保命

世界新聞網馬雯婷╱即時報導
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在較低衝擊能量與低角度的墜機中，座位所在位置可能影響生還機率。（美聯社）
在較低衝擊能量與低角度的墜機中，座位所在位置可能影響生還機率。（美聯社）

當新聞報導出現飛機翻覆、緊急降落或撞擊障礙物的畫面時，許多人難免對搭飛機感到不安。這時，一個常見的疑問便浮現，「飛機上有沒有哪個座位最安全？我該選哪裡才能提高生還機率？」

根據LiveScience報導，航空旅行其實是目前最安全的交通方式之一。澳洲新南威爾斯大學航空學院副教授吳正隆（Cheng-Lung Wu）指出，「與開車相比，搭飛機的致死率低得多。」

根據航空運輸管理期刊（Journal of Air Transport Management）2024年的研究，在美國，商業航班發生致命事故的機率約為1,370萬分之一。美國國家運輸安全委員會（NTSB）也指出，從2001年至2017年間，約94%的客機事故中，乘客生還率達到100%。

盡管如此，吳正隆表示，目前尚無科學研究能明確證實「哪個座位最安全」。不過，透過過往飛安事故紀錄與飛機結構設計的理解，仍可推測在某些情況下，某些座位可能更有利於生還。

飛機後段三分之一

「關鍵在於墜機時的動力情況。」北達科他大學航空安全研究員丹尼爾·阿傑庫姆（Daniel Kwasi Adjekum）說。他強調，若飛機完全解體，座位位置將無關生還與否。

但在較低衝擊能量與低角度的墜機中，例如飛機在降落過程中失控滑出跑道，座位所在位置可能影響生還機率。「在這類事故中，你坐在哪裡真的會有差別。」阿傑庫姆指出。

此類事故常伴隨機身斷裂，動能多集中在機頭，使其產生翻滾或變形。相對而言，機尾的衝擊力較小，因而較安全。事實上，時代雜誌（Time）在2015年分析美國聯邦航空總署（FAA）資料後發現，飛機後段三分之一的座位，其死亡率最低。

靠近機翼、翼根以及緊急出口

吳正隆也補充，「另一個潛在較安全的區域是靠近機翼或翼根的座位。」這部分結構經過加強設計，具備較佳的抗衝擊能力。「此外，這些座位通常鄰近緊急出口，意味著能更快逃離機艙。」吳正隆解釋。不過，若坐在出口排，也可能需要協助他人撤離。

然而，機翼下方也有風險存在，那裡設有燃料箱。盡管飛機在降落前會盡量排空燃料，燃料艙在事故中仍可能釋出煙霧甚至起火。在這種情況下，迅速逃離至關重要。

「乘客必須在90秒內撤離飛機。」阿傑庫姆提醒。他強調，這代表不能攜帶行李、不能慌張、不能拍攝影片，亦不能做出任何會拖慢疏散速度的行為。「最重要的，是聽從機組人員的指示。」

阿傑庫姆補充，現代飛機的設計早已針對安全進行優化。例如，機體關鍵部位在撞擊時能斷裂以吸收衝擊、座椅固定牢固、安全帶則能有效減少傷害。

除了繫好安全帶、聽從安全示範，也別忘了保持警覺。「要知道你坐在哪裡。」吳正隆說。他建議乘客上機後應立刻找出最近的緊急出口，並數清與出口間的座位排數，以防萬一濃煙導致視線受阻。

因此，下次搭飛機時，不妨多加留意周遭環境，仔細觀看安全影片，並在突發狀況發生時，冷靜應對並配合機組人員指示，這才是確保安全的關鍵。

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