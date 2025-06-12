光腳走進機艙洗手間？空姐拜託旅客別這樣做

機艙示意圖。（取自123RF）

航空安全是空服人員的首要任務，但當他們在3萬英尺高空辛勤工作以保障乘客安全時，許多乘客卻做了一件對自己與他人都有害的事：光腳進入機艙洗手間。

哈芬登郵報（HuffPost）報導，近日一名空服人員在社群平台Reddit上抱怨了這個令人難以相信的普遍習慣。服務於某航空公司的伊麗莎白·雷根（Elizabeth Regan）指出，乘客在飛機上經常光著腳或只穿襪子上洗手間。

這種習慣讓空服人員感到「惡心」，因為洗手間地面可能存在各種污物。加州 私人飛機公司Planet 9服務總監希拉蕊·克拉克（Hilary Clark）表示，看到有人光著腳上廁所「非常令人擔憂」；她們在受訓時，學到廁所地板上的液體往往不僅是水。雷根指出，這對其他乘客來說也不公平，「完全不衛生」。

公共廁所是細菌的溫床，旅遊網站TravelMath先前的一項研究發現，機上洗手間的沖水按鈕每平方英吋含有265個菌落形成單位（CFU），而家用馬桶座圈僅為172 CFU；雖然這些細菌對健康成年人不致構成太大威脅，但最好還是盡量減少接觸風險。

傳染病專家達莉亞·菲利普斯（Dahlia Philips）表示，機艙洗手間在飛行過程中被大量乘客頻繁使用，導致門把、沖水按鈕、水龍頭與馬桶座圈等表面容易被各種病原體污染；光腳行走會使雙腳暴露於細菌、病毒與真菌中，這些病原體可能透過腳上的傷口或擦傷進入體內。

克拉克表示，一個基本原則是，光腳進入洗手間時是不衛生的，應徹底避免。她建議，攜帶一雙拖鞋或穿上機上提供的一次性拖鞋，而不是光腳四處走動。菲利普斯說，若脫下鞋子，至少應穿襪子進入洗手間，盡量減少與地面直接接觸。

維吉尼亞 醫學院（VCU Health）傳染病科主任岡沙路·比爾曼（Gonzalo Bearman）表示，儘管機上洗手間比使用公共廁所的風險低，但仍存在感染機會，可以採取一些預防措施來降低感染機率。

他說，保持清潔的最佳方法是在使用後正確洗手並保持手部衛生；此外，沖水時最好先蓋上馬桶蓋，可最大程度減少「馬桶噴發」（指沖水時產生的微小空氣懸浮物）的風險，這些微小物體可能導致諾羅病毒等感染，最好避免接觸。

菲利普斯建議，使用馬桶座套或用紙鋪在馬桶圈上，使用後避免用手觸摸臉部，使用乾洗手液，並避免飲用或用廁所內的水漱口。她說，為避免二次污染，建議使用紙巾關閉水龍頭、接觸門把。