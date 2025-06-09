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港女快閃台北24小時只為這一味 特種兵式旅遊行程曝光

世界新聞網／輯
台灣充滿美食吸引不少觀光客。台北西門町示意圖。(中央社)
台灣充滿美食吸引不少觀光客。台北西門町示意圖。(中央社)

一位香港女網友日前在社群平台分享自己「下班直飛台灣、快閃24小時」的旅遊影片，引發網友熱議。她從傍晚5點半下班後即刻出發，僅花不到1小時抵達機場，隨即搭機飛往台北，展開一場說走就走、充滿台灣味的短暫旅程。

根據網友「梁總大姐大」在小紅書發佈的影片紀錄，該網友於當晚10點17分抵達台灣，入住台北鬧區的W Hotel。興奮分享飯店舒適的環境與可小酌放鬆的空間。隔日上午8點，她跟地標「台北101」打卡拍個照，隨後繼續處理尚未完成的工作，展現出「旅行也不忘敬業」的精神。

美食部分成為此行的重頭戲。她在9點抵達西門町後品嘗了台灣經典飲品「苦瓜原汁」，緊接著9點25分衝往心心念念的滷肉飯老店「天天利」，大啖蚵仔煎與粉絲湯。她直言：「過來就是為了吃這一頓」，並興奮表示蚵仔煎香氣撲鼻、新鮮出爐難以抗拒。旅程中她還不忘購買兩隻絕版玩偶作紀念，並品嘗「每次來都要吃」的麻糬華夫餅，滿足地結束這場高密度的快閃旅行。

該網友在影片最後感性表示，「人生之中有很多瘋狂的行為，像這次這樣說走就走，也是一種難得的經歷。」這番話引起不少網友共鳴，讚嘆她對生活的熱情與行動力，不少台灣網友紛紛留言「歡迎下次來台中玩」、「有空可以去淡水吃源味滷肉飯」、「施家麻油雖然有名的是麻油雞，但其實所有品項都好吃，滷肉飯也是」。

台灣一向以其便利的交通、美食雲集與熱情人情味，成為中國港澳與亞洲旅客的旅遊熱點。從滷肉飯、蚵仔煎到芋圓與小籠包，夜市文化融合傳統與創新風味，加上密集的城市景點與豐富的購物資源，讓台灣成為即使只停留一天也值得一遊的觀光寶地。

▼觀看影片可點選「為了它連夜去台灣@小紅書

網友分享台北快閃一日的美食行程。(取自小紅書@梁總大姐大)
網友分享台北快閃一日的美食行程。(取自小紅書@梁總大姐大)

小紅書 台北101 觀光

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