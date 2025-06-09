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達美攜手義大利設計品牌 打造時尚商務艙

記者鄭芝珊、編譯陳韻涵／即時報導
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達美航空(Delta Air Lines)與義大利奢華時尚品牌「米索尼」(Missoni)合作，專為達美打造一套舒適寢具及個人備品，讓旅客打造極致空中睡眠體驗。路透
達美航空(Delta Air Lines)與義大利奢華時尚品牌「米索尼」(Missoni)合作，專為達美打造一套舒適寢具及個人備品，讓旅客打造極致空中睡眠體驗。路透

達美航空(Delta Air Lines)與義大利奢華時尚品牌「米索尼」(Missoni)合作，專為達美打造一套舒適寢具及個人備品，讓旅客打造極致空中睡眠體驗。

旅遊與休閒(Travel & Leisure)雜誌報導，米索尼為達美的套房式「達美至臻商務艙」(Delta One Suite)推出專屬奢華寢具系列，包括以米索尼經典鋸齒紋做暗花設計，並以海軍藍細節點綴的高雅白色羽絨被，以及風格簡約的記憶泡棉抱枕。

超過12小時的長程航班，達美將提供廣受好評的床墊墊片，及全新推出的記憶泡棉抱枕，展現達美對乘客飛行體驗細緻度、舒適性與服務承諾。

這組全新寢具組今夏將於國際線「達美至臻商務艙」上推出，預計年底前擴大供應至所有設有「達美至臻商務艙」航班，而升級版的米索尼海軍藍拖鞋會在下半年登場。

此外，達美今年秋季將推出限量版米索尼盥洗包，有奶油白和海軍藍兩種顏色。

盥洗包的內容豐富，包括米索尼鋸齒紋中長襪、柔軟輕盈且透氣的眼罩(其顏色與袋身搭配)、金屬元素的至臻商務艙原子筆、澳洲高檔天然護膚品牌「Grown Alchemist」的升級版鋁管護膚品、耳塞、竹製牙刷，以及義大利精品口腔品牌「Marvis」牙膏。

達美航空的客戶體驗設計副總裁帕里塞(Mauricio Parise)表示，「旅行中的每一刻都很重要，不只是要去哪裡，而是如何前往。我們希望旅客能夠享受飛行時光，因此我們注重客戶體驗的每個細節，力求在每個空間中營造出家的感覺，而米索尼的標誌性設計將營造出全新的搭機體驗，我們期望米索尼系列用品將讓旅客神采奕奕地抵達目的地，並為後續旅程做好準備。」

索尼 義大利 達美航空

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