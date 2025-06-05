下機後如何盡快取得行李 旅遊專家提供這5招

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長途飛行後，最不想遇到的就是被困在行李提領處，看著數十件行李繞過去，自己的行李卻不見蹤影，幸好還有一些方法能加快這一程序，提高讓行李先出來的機會。

Dollar Flight Club創辦人紐加藤(Jesse Neugarten)說，雖然沒有絕對成功的方法保證讓行李最先出現在轉盤上，但的確有一些聰明的策略可以大大提升機會，以下是專家認可的妙招，讓你更快取得行李。

成為飛行常客

Going旅遊專家凱蒂·納斯楚(Katy Nastro)解釋：「一些世界最大機場的複雜傳送帶由系統控制，確保乘客不僅收到他們的行李，在某些情況下，還能先拿到他們的行李。」納斯楚說雖然不能保證一定能第一個拿到行李，但作為一名飛行常客或擁有菁英身分是最好的機會，根據專家的說法，航空公司通常會為這些行李貼上不同標籤，讓系統及處理人員更容易分開。

機艙門口寄掛行李(gate check)

納斯楚認為gate check是可能的「黃金機會」，讓你不需要在轉盤等待行李，但她也提醒，空橋取件的gate check通常只有在較小的國內航班才有，如果行李被送到行李提領處，那麼在起飛前辦理gate check並不一定會讓行李更快到達。

搭頭等艙

紐加藤提到，基礎經濟艙和經濟艙的行李處理方式沒有區別，但他指出，通常搭乘高級座艙的乘客，行李會被標記為優先，代表這些行李會最後裝載，並且在著陸時最先卸載，「頭等艙乘客的行李通常會裝在不同的推車上，並且被分類為快速運送。」

索取優先或易碎品標籤

紐加藤說，即使是搭乘經濟艙，也可以索取「優先」(priority)標籤，有時可以在報到處付費取得，或是透過特定的信用卡買到，「易碎品」 (fragile)標籤可能也有幫助。貼有「易碎品」標籤的行李通常被放在其他行李上方，並且最後裝載，這代表這些行李通常最先卸載。

晚點報到，但不要太晚！

紐加藤說：「一個常見的誤解是，早點報到可以獲得更好的行李服務。」然而實際上通常相反，「越早辦理托運，行李就越快裝載上機，代表越有可能最後轉出行李領取處。」較接近起飛時間拖運的行李通常最後裝載，並最先出來。但也別把時間算得太近，否則可能錯過班機。