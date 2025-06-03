因應氣候災害 夏威夷將向旅客加稅 明年元旦起實施

夏威夷州議會通過對外地旅客加收氣候變遷稅的新法，籌措氣候災害經費，並於27日由州長簽署實施。美聯社

兩年前茂宜島(Maui)野火造成102人死亡，敲響夏威夷州氣候變遷 災害警鐘，州議會通過對外地旅客加收氣候變遷稅的新法，籌措氣候災害經費，並於27日由州長簽署實施，也是全美首次為全球暖化議題加徵稅金的措施。

根據美聯社報導，夏威夷州長格林(Josh Green)在簽署儀式致詞強調，夏威夷需要興建更多防火區，以及負擔新消防主管的薪資，該職缺預計兩個月內到位，同時不忘呼籲全美各州以及世界各國採取類似行動：「如果沒有制定前瞻性的具體機制就無法處理這些危機。」

新法預定明年1月1日起實施，屆時外來遊客每日住宿稅得多加收0.75%，換言之，一間400元客房得另外加收3元稅金。

此外，明年7月起郵輪 乘客也要加徵11%新稅，稅金公式將根據郵輪停靠夏威夷港口天數依比例計算，確保郵輪與陸地客房加收稅金公平性，預估每年可為夏州政府挹注近1億元經費。

其實夏州對外來遊客徵收比其他州更高稅金，新法上路後，現行10.25%短期住宿稅將漲至11%，加上其他州、郡徵收的稅金，遊客支付近19%住宿稅，稅率堪稱全美最高。

州議會表示，徵收的氣候變遷稅將用於重建遭到海水侵蝕的威基基(Waikiki)海灘、推廣可承受強風侵襲的堅固屋頂以及剷除易燃性外來種雜草等防災計畫，尤其後者正是2023年茂宜島拉海納(Lahaina)致命野火災害的罪魁禍首。

格林原本提出的構想是將氣候變遷稅專款專用，但州議會最終決定納入州政府一般基金，再由州長向州議會申請專案經費，包括保護原始森林和動植物、強化氣候變遷適應力以及降低旅遊業對環境生態影響。

至於夏威夷飯店業者方面，為追求夏威夷與旅遊業永續發展，考量地球最大利益，決定共體時艱並認為加收氣候變遷稅有助於提高遊客體驗。

州眾議會旅遊委員會(House tourism committee)主席、來自威基基的民主黨籍譚家昇(Adrian Tam)強調，州政府必須贏得大眾信任，除了確保加收的稅金使用合理化與透明化，也可重新擦亮夏州生態資源這塊招牌；他說：「如果我們現在不採取行動，旅遊業將舉步維艱。」並強調：「如果我們的海灘被摧毀，野火吞噬我們的城鎮，戶外設施無人管理，那麼也沒有什麼值得向全世界遊客展示的資產。」