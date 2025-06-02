過度旅遊害的？西班牙封鎖Airbnb上6.6萬度假房源

近幾個月來，數萬西班牙人走上街頭，抗議房價與租金上漲，許多人認為，這主要是由於Airbnb等平台上的度假租賃在馬德里、巴塞隆納等城市與許多其他熱門旅遊地點大量湧現所造成。美聯社

西班牙消費者權益部日前表示，已命令Airbnb在其平台上封鎖超過6.5萬個違反規定的度假房源。

美聯社報導，該部門稱，在被要求下架的6萬5935個Airbnb房源中，許多列出許可證號碼或未明確標示房東為個人或公司，有些則是列出的號碼與記錄不符。

西班牙正面臨住房負擔能力危機，促使政府採取行動打擊短期租賃平台。

近幾個月來，數萬西班牙人走上街頭，抗議房價 與租金 上漲，許多人認為，這主要是由於Airbnb等平台上的度假租賃在馬德里、巴塞隆納等城市與許多其他熱門旅遊地點大量湧現所造成。

消費者事務部長巴勃羅·巴斯汀多伊（Pablo Bustinduy）在記者會上表示，夠了，別再保護那些把住房權利當作生意的人了。

Airbnb表示將對該決定提出上訴，該公司透過發言人表示，該部無權對短期租賃作出裁決，且一竿子打翻一船人，將不需許可證即可營運的Airbnb租賃囊括其中。

去年，巴塞隆納宣布計畫到2028年關閉該市所有1萬間作為短期租賃的公寓，以保障全體居民的住屋供應。該部表示，數月前已通知Airbnb有關不符合規定的房源，但該公司已對該決定提起訴訟。

西班牙政府表示，馬德里高等法院支持他們發給Airbnb的命令。巴斯汀多伊指出，此舉涉及立即從網站上移除5800個出租房源；他說，後續將發布兩份行政命令，直至完成近6.6萬個房源的移除。

西班牙政府表示，首批受影響的房產遍布全國，包括首都馬德里，以及安達魯西亞與加泰隆尼亞 地區（首府巴塞隆納）。