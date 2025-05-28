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紐約這座又大又美海灘 獲選為2025全國最佳

編譯廖振堯／即時報導
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圖為位於長島南安普敦(Southampton)東端海岸的庫珀海灘(Coopers Beach)是美國最佳海灘。美聯社
圖為位於長島南安普敦(Southampton)東端海岸的庫珀海灘(Coopers Beach)是美國最佳海灘。美聯社

國殤日長周末正是民眾出遊潮，據「海灘博士」(Dr. Beach)萊瑟曼(Stephen P. Leatherman)的年度評價，紐約長島的兩個熱門景點在2025年美國十大海灘榜單中分別位列第一和第五，夏威夷則有四個海灘入選。

紐約郵報(New York Post)報導，萊瑟曼博士自1991年開始每年評選最佳海灘，因而得此綽號；他的評分項目主要是游泳條件，但也包含風景、運動總共50個項目。

今年，萊瑟曼認為位於長島南安普敦(Southampton)東端海岸的庫珀海灘(Coopers Beach)是美國最佳海灘，以其「潔白的石英砂」和「覆蓋著美國海灘草的巨大沙丘，其間點綴著奢華的豪宅」而聞名，「這是個又大又美的海灘。」他指出唯一的問題是交通擁擠和停車費昂貴，為避免這兩大問題，建議從南安普敦市中心搭乘免費接駁車。

而去年庫珀海灘位居第二，僅次於夏威夷歐胡島(Oahu)的杜克·卡哈納莫庫海灘(Duke Kahanamoku)，但後者今年甚至沒有進入榜單。第二和第三名還是由夏威夷海灘拿下，分別為茂宜島(Maui)的威雷亞海灘(Wailea Beach)、考艾島(Kaua'i)的波普海灘公園(Poipu Beach Park)。

佛州也加入了榜單，那不勒斯(Naples)的德爾諾-威金斯通道州立公園(Delnor-Wiggins Pass State Park)排名第四。第五又是長島海灘，為東漢普頓(East Hampton)的梅因海灘(Main Beach)，萊瑟曼形容其「完美融合自然與建築環境，粒狀石英沙灘寬闊、沙丘高聳，海水潔淨且清澈，蔚藍美麗。」他補充在梅因海灘也極有可能順便「觀星」，卻並非仰望夜空，而是該海灘也是名人明星愛去之處。美中不足的一樣是停車問題，在這裡他建議騎自行車。

萊瑟曼將南卡羅來納州奇雅瓦島(Kiawah Island)的海灘漫步公園(Beachwalker Park)列為第六、佛州巴拿馬城的聖安德魯斯州立公園(St. Andrews State Park)列為第七。接著夏威夷再次上榜，大島(Big Island)的考納奧阿海灘(Kaunaoa)、歐胡島的拉尼凱海灘(Lanikai Beach)分別位列第八和第九。榜單的最後則是經典的新英格蘭度假勝地：麻州鱈魚角(Cape Cod)的岸防隊海灘(Coast Guard Beach)。

萊瑟曼補充，雖然他的選擇可能令人驚訝，但美國很多海灘要不是污染太嚴重、水質渾濁，不然就是太熱或太冷，因此無法入榜。像是同在長島的薩格港(Sag Harbor)風車海灘(Windmill Beach)就被衝浪者基金會(Surfrider Foundation)認定為易引發腹瀉的「細菌熱點」。

長島 夏威夷 佛州

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