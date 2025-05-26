買經濟艙卻霸佔商務艙座位 女客態度惡劣還手腳不乾淨

搭機時霸占非自己座位，被要求歸還時還生氣的人很多。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Natã Romualdo ）

一名乘客在飛機上霸占商務艙座位，被要求坐回去經濟艙原位，該乘客還態度不良，這類事情似乎愈來愈常見，造成不少糾紛。

每日郵報報導，唐娜‧凱西(Donna Casey)花4300元買了夏威夷航空商務艙機票 ，想去檀香山一遊，但她登機找到座位時，發現有個女性坐在她的位子上。

凱西表示，她向對方客氣地說，「我想妳坐到我的位子了」，但對方只瞪著她；凱西說她再講了一遍，對方表示，這一區有很多位子，叫凱西試試別的座位。凱西心想，「她是真心這麼想的嗎？」凱西只好召來乘務員，乘務員要求她們都出示登機證。霸座的人拿出來的登機證顯示她的位子在經濟艙的39C。

凱西表示，而且那個人非但從沒道歉，看來還很憤憤不平，凱西心裡充滿無奈「我為什麼得開口要回我付錢買的位子」。對方被指示離開，坐到客艙尾部時，還拿走凱西的化妝包。

禮儀專家雷頓(Nick Leighton)表示，自己最近搭機由紐約飛到美國西岸，也碰到一個霸占機位的人。他表示，看到一位男子坐在他位子上，對方反問「你比較愛靠走道的位子？」雷頓回答說，沒錯。

雷頓表示，感覺對方希望再商量一下，但雷頓真的偏愛靠走道位子，所以才預先選位了，真的沒有商量餘地，他很有禮貌但也直接，最後對方也起身離開。

雷頓表示，有禮貌、很客氣，不代表你就要放棄自己的位子。他說，當下要做決定，那躺旅程必須與對方同行，所以開口的尺度要拿捏好。但禮貌不必然要求你退讓，不用容許邊界被跨越，如有可能，就把設定邊界與有禮貌同時做好。