除了搭郵輪 阿拉斯加度假還有這6個好點子

阿拉斯加火車之旅。Image by PublicDomainPictures from Pixabay

阿拉斯加擁有17座北美最高山峰、3萬平方英里冰川 以及全國超過一半的國家公園土地；這裡是鯨魚從海面浮現、老鷹在陽光下翱翔、灰熊在森林漫步的地方。更棒的是，阿拉斯加之旅比想像中更方便，無需搭乘郵輪，許多主要城市都有直飛航線。

今日美國報報導，阿拉斯加全年都適合旅遊，但時間會影響活動與體驗。6至8月氣溫最高，依所在位置而定，通常在華氏60至80度間。夏季是家庭前往度假的最佳時間，因為孩子放暑假、白晝時間長，有無數的活動可以參加。這也是旅遊旺季，但由於面積超過66.5萬平方英里，因此少有擁擠之感。

5月與9月是旅遊平季，此時天氣溫暖宜人，遊客較夏季少，能享有更低價格，是節省荷包的好機會。

雖然極光全年均可觀賞，但在天空黑暗且雲層較薄時更易觀測。如果在阿拉斯加賞極光是人生願望清單之一，建議在極光季前往，時間從8月下旬開始，持續至4月初。注意保暖，冬季氣溫在0至30度間，但壯麗的景色絕對值回票價。

阿拉斯加郵輪之旅是許多人的夢幻假期，但還有其他方式可以享受這片「最後的邊疆」，從鐵路之旅到狗拉雪橇和觀賞極光，以下是6種具創意的度假方式。

1. 乘坐火車展開史詩之旅

郵輪是遊覽阿拉斯加的熱門方式，因為可欣賞冰川、小型沿海社區與海洋生物；但在阿拉斯加鐵路沿線也可欣賞到這些美景，甚至更多。想像一下，這彷彿是陸地上的郵輪之旅，沿途風景壯麗，還可選擇空中觀光 或冰川巡遊等額外活動；從史華德市（Seward）一日遊，到費爾班克斯（Fairbanks）和迪納利（Denali）國家公園的多日遊，有各種行程可供選擇。

2. 在安克拉治（Anchorage）度周末

如果想前往阿拉斯加，但只有幾天時間，安克拉治是絕佳的周末度假勝地。從西雅圖、丹佛與洛杉磯等多個城市都有直飛航班，可充分利用在阿拉斯加的時間。

安克拉治距基奈峽灣（Kenai Fjords）國家公園等景點僅兩小時車程，這裡風景迷人，還有安克拉治博物館、阿拉斯加原住民文化中心與阿拉斯加植物園，本身就是個值得一遊的地方；此外，還可以在Orso、Kincaid Grill等餐廳品嘗世界最新鮮的海鮮。如果不知從哪裡開始，可讓觀光巴士Anchorage Trolley Tours帶你遊覽城市。

3. 在卡特邁（Katmai）國家公園觀熊

如果夢想中的阿拉斯加之旅包括觀熊，可考慮前往卡特邁國家公園。這個偏遠的荒野地區只能搭乘從金薩爾蒙（King Salmon）出發的船、水上飛機，或是從科迪亞克（Kodiak）、荷馬（Homer）、安克拉治出發的水上飛機抵達。卡特邁的熊數量眾多，遊客在夏季探索布魯克斯（Brooks）營地前，需先到遊客中心接受快速的安全培訓。營地內設有旅館、餐廳、商店、露營區與遊客中心；最吸引人的景點是布魯克斯河上方的觀景台，有機會看到多達十幾隻熊同時在捕撈鮭魚。

4. 欣賞極光

欣賞極光，冬季可從波特蘭、芝加哥、鹽湖城等地直飛抵達費爾班克斯，當地有各種觀光與住宿選擇。除了北極光，費爾班克斯的冬季活動還包括狗拉雪橇、雪地摩托車、冰上垂釣以及在迪納利國家公園雪地健行。

5. 感受艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽（Iditarod Trail Sled Dog Race）的刺激

每年3月的第一個星期六，艾迪塔羅德賽於安克拉治舉行開幕儀式後，便正式在威洛（Willow）拉開序幕；這項緊張刺激的比賽歷時10天，全程1千英里，在沿海小鎮諾姆（Nome）結束。諾姆沒有連接阿拉斯加的主要道路，但可從安克拉治飛往那裡觀看終點站盛況；周邊擁有從海岸到苔原等多樣化景觀，是觀賞麝牛、熊、馴鹿與狼等野生動物的最好地點。

6. 徒步探索史凱威（Skagway）的奇爾庫特（Chilkoot）步道

奇爾庫特步道始於歷史悠久的鬼鎮迪亞（Dyea），該鎮曾在克朗代克（Klondike）淘金熱期間繁榮一時。鼎盛時，市中心寬有五個街區、長有八個街區；如今這些廢墟已成為史凱威克朗代克淘金熱國家歷史公園的一部分。整個奇爾庫特步道長33英里，跨越邊境 ，終點位於加拿大的貝內特湖（Lake Bennett），由於洪水，截至今年5月，步道在第4英里處關閉；儘管如此，沿著泰亞（Taiya）河蜿蜒而行的原始雨林仍值得一遊。