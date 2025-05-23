三寶媽經驗談：善用小技巧讓家庭旅遊更順暢

示意圖。Image by Jill Wellington from Pixabay

「一但有了孩子就無法在旅遊了，或者就算出遊，也只會充滿壓力，不值得浪費時間」，這其實是個還蠻常見的誤解；知名旅遊雜誌「旅遊與休閒」(Travel + Leisure)的專欄作者告訴你，其實並非如此。

該雜誌的專欄作者就有帶著三個不到五歲小孩，旅遊六個不同國家的經驗，並從這多年的經驗中結論出不少嘗試和錯誤。

該作者建議，在計劃帶小孩出遊時，要考慮的主要是像是該打包什麼、旅行物流和目的地，並從機場生存技巧到根據日常安排來計劃行程。

在機場

順利通過機場，無疑是帶孩旅遊最具挑戰性的部分，「旅遊與休閒」專欄作者最近一次的歐洲之旅，被她形容像是帶著一個移動馬戲團，總共拖著七個行李箱、四個手提袋和兩輛嬰兒車移動。所幸，當他們抵達紐約甘迺迪國際機場 (John F. Kennedy International Airport)時，美國航空(American Airlines)的代表已經在路旁等待迎接他們，一路從報到、安檢、過海關到登機，全程陪伴協助，讓他們的旅遊經驗從一開始就受到全面升級。

在飛機上

如果可以的話，建議最好預訂與睡眠時間相符的航班；像是搭乘夜間航班前往歐洲，這樣除了洗澡外，整個晚間的作息基本上可以維持不變：吃晚餐、看書然後睡覺；建議父母也可以事先在iPad上下載一些遊戲和動畫片好在機上給孩子看。

此外，飛機可以說是個細菌的溫床，所以請記得隨身攜帶一包消毒濕紙巾，並在登機後立即對座位區域進行消毒；其他建議還包括，別穿要繫鞋帶的鞋子，帶上幾雙一次性拖鞋，讓孩子去廁所時可以套上使用，免得沾上各種你不想接觸的污垢細菌。

在目的地

提前安排好飯店裡的所有東西：嬰兒床、尿布桶、嬰兒盥洗用品、奶瓶加熱器和嬰兒浴盆等，且為了騰出更多行李箱空間，你還可以事先把尿布和奶粉配方或果泥等用品寄到入住旅館。

另外，單純允許兒童入住的旅館和真正重視兒童的酒店之間，可以說是天差地別。目前有更多豪華酒店都開始優先考慮家庭，有些甚至非常善於事先預預測到家庭們的需求。建議你可以事先聯絡旅館的禮賓部，看他們有提供哪些可報名的兒童活動，並協調值得信賴的當地保姆服務，讓你和伴侶可以來場不受小孩打擾的浪漫晚餐。