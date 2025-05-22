美國出發郵輪罩陰霾 犯罪率達2年來新高

圖為停泊在法國馬賽的皇家加勒比郵輪「海洋獨立號」。路透

從美國出發的郵輪 上，犯罪率已達到兩年來的最高紀錄，一位專家表示，這為旅客帶來了「陰霾」。

福斯新聞網報導，根據交通部的數據，2025年1月1日至3月30日，郵輪上共舉報了48起犯罪案件；其中23起為強姦、10起為性侵、7起為襲擊，所有案件均發生在郵輪上。

前特勤局特工、新黑文（New Haven）大學刑事司法講師羅伯·麥唐納（Robert McDonald）表示，犯罪行為對郵輪業產生負面影響。

他說，有時郵輪公司不願在事件初期舉報此類消息，這取決於犯罪類型，因為會為他們帶來不必要的關注，就像現在的飛機延誤或航空事故一樣；所有這些負面情緒和訊息都會為整個行業蒙上陰影，而這個行業希望人們前來消費並感到舒適。

麥唐納表示，因為眾多的人聚集在狹小空間內，讓郵輪更容易發生犯罪。他說，無論是在超級盃比賽、MLB世界大賽、NBA總冠軍賽、畢業典禮或其他類似場合，只要大批人群聚集，尤其是涉及酒精或人們能暫時釋放日常束縛時，犯罪率便會上升；在度假村或郵輪上發生的案件，便是同樣道理。

國際郵輪協會（CLIA）的發言人指出，郵輪對旅客來說非常安全，由於各公司實施的全面安全措施、招聘流程與培訓，郵輪上的犯罪行為極其少見，這使郵輪成為最安全的度假選擇之一。他說，任何不當行為的指控都讓郵輪公司深感憂心，他們對令人髮指的行為零容忍，並會立即採取行動處理任何不符合旅客身份或行業價值觀的情況；所有郵輪業者均致力於為乘客提供安全、安心的假期體驗，同時為船員提供安全、安心的工作環境。

3月21日，兩名非法移民 在皇家加勒比郵輪從邁阿密啟航後，涉嫌對一名未成年人性侵，隨後遭逮捕。

36歲的迪亞茲（Jose Prudencio Diaz）與37歲的萊爾（Ricardo Daniel Mondragon Leal）因在皇家加勒比郵輪「海洋獨立號」（Independence of the Seas）上發生的一起事件被指控犯下猥褻兒童與暴露罪。

受害者為一名14歲男孩，他告訴警方，他在郵輪的桑拿房內，迪亞茲和萊爾涉嫌在他面前自慰。

最近一起事件涉及數十名嘉年華郵 輪公司乘客於4月26日在下船時發生鬥毆。一段發布在社群媒體的影片顯示，多名乘客在德州加爾維斯敦郵輪碼頭的人群中推擠、鬥毆。

嘉年華郵輪公司將24名乘客列入該公司「禁止登船名單」，發言人先前表示，該公司絕不允許暴力行為，此事已移交執法部門。