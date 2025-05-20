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行動電源上飛機 西南航空：須放「肉眼可及」處

記者張聲肇／即時報導
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西南航空公司規定，5月28日起，機上使用便攜充電器必須放在看得到的地方。(美聯社)
西南航空公司規定，5月28日起，機上使用便攜充電器必須放在看得到的地方。(美聯社)

由於鋰電池在飛機上導致起火事件增加，西南航空公司規定，5月28日起，機上使用便攜充電器必須放在看得到的地方。西南航空是推出類似規定的第一家公司，其他航空公司可能跟進 。

聯邦航空管理局(FAA)統計顯示，鋰電池著火事件逐年增加，今年迄今已有19起，去年整年有89起。2020年新冠疫情仍嚴重時，行動電源起火僅39起。

美國各航空公司每周航班多達18萬，一年89件隨身電池起火事件看起來不算多，航空公司仍不敢小覷，因為鋰電池在任何地方都可能過熱燃燒，引發事故。

去年夏天，舊金山國際機場一架正要起飛的班機，因為機上某乘客行李箱中的筆記型電腦冒煙，機長聞訊趕緊撤離全部乘客；2023年，一架從達拉斯飛往佛州奧蘭多的班機，因頭頂行李櫃電池起火，在佛州傑克遜維爾緊急降落。

西南航空解釋為何規定使用行動電源時，一定要放在「肉眼可及」 的地方： 萬一鋰電池過熱起火，才來得及反應，確保機上所有乘員的安全。不使用的電池，可放在隨身行李裡面。

運輸安全局（TSA）多年前就規定，電子香菸、充電器、鋰電池行動電源不准放在隨機託運的行李裡面，但可放在隨身行李當中。這條規定純粹是為了杜絕行李艙起火，因為貨艙行李有電池著火的話，難以發現，即使發現，也難以滅火。

航管局建議乘客，手機等隨身裝置最好離身不遠，取用方便。航管局指出，航班機組員都經過訓練，懂得如何處置鋰電池起火事故。萬一乘客發現鋰電池或其他裝置過熱、膨脹、冒煙、起火，應立即通知機組員。

非營利組織UL Standards & Engagement去年發表的研究報告說，最常過熱的電子裝置是電子香菸。該組織調查發現，超過四分之一乘客把電子菸和充電器放在託運行李箱，這是違反航管局規定的。

報告說，上述違規報告根據35家航空客運及貨運公司所提供的資料而來，包括10大民航公司當中的九家。

行動電源 西南航空

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