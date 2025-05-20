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越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

編譯周靜芝/即時報導
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在紐約甘迺迪機場，安檢人員對旅客行李做檢查。路透
在紐約甘迺迪機場，安檢人員對旅客行李做檢查。路透

小巧輕便的行動電源是旅客隨身行李中最常見的物品之一，它不會觸發任何明顯警報，多年來一直未引起注意；但最近，越來越多的旅客反映，通關時安檢人員會從行李中取出行動電源，有時甚至當場沒收。

雅虎生活網站報導，雖然這項設備並未被明令禁止，卻有嚴格的規定，旅客忽視的結果是，導致在機場浪費時間，甚至損失行動電源。根據運輸安全管理局（TSA）規定，行動電源及備用鋰電池絕不能放入託運行李中。在隨身行李中，它們被允許攜帶，但必須符合特定要求。例如：

- 電池的瓦時（Wh）必須低於100，除非航空公司明確允許。

- 行動電源必須有清晰可見的標籤，顯示其瓦時（Wh）規格。

- 未標註、超大或可疑的行動電源有被沒收的風險。

- 攜帶多台裝置可能招來額外安檢。

許多人並不知道這些技術上的限制，網路銷售的充電器常未明確列出瓦時規格，部分甚至完全缺乏標示。如果TSA工作人員無法確定電池容量，可能會當場沒收。

網友在社群媒體上的貼文顯示，越來越多乘客因攜帶先前可順利過關的行動電源而被攔下。不同機場的執法可能有所不同，但隨著夏季旅行高峰期的到來，工作人員可能面臨嚴格執行規定的壓力。

不僅行動電源受到關注，USB打火機、加熱外套及部分筆記型電腦充電盒也因內建電池而引發擔憂。

可採取的應對措施

- 選擇瓦時數低於100Wh且明確標註規格的行動電源。

- 購買符合TSA規格的知名品牌。

- 勿將行動電源放入託運行李中。

- 盡量減少攜帶電池供電的物品，避免引來額外安檢。

社群媒體 雅虎

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