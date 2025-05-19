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今夏旅遊最省錢的國內城市 前5名都在南方

編譯陳韻涵／即時報導
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佛州邁爾斯堡海灘。Image by Paul Brennan from Pixabay
佛州邁爾斯堡海灘。Image by Paul Brennan from Pixabay

旅遊搜索引擎Kayak公布年度旅遊報告，顯示今夏五大最實惠的國內旅遊目的地，都在梅森迪克森線(Mason-Dixon line)以南。

南方生活(Southern Living)雜誌報導，Kayak年度旅遊報告(Travel Check-In)是預測季節性旅行趨勢的指標，該報告指出，「過去一年來各地旅遊成本幾乎全面上漲，但這些城市卻能在夏季旅行創造難得且有意義的節省」。

Kayak報告指出，夏季旅遊平均機票降價7%，涵蓋百餘個目的地。

根據機票價格，今夏最便宜的國內旅遊地點是喬治亞州亞特蘭大和佛羅里達州坦帕，此二城市的夏季平均機票價格為262元。

其他進入前五名的城市還包括，北卡羅來納州洛麗市(Raleigh，機票價格288元)，佛州邁爾斯堡(Fort Myers，289元)，至於並列第五的城市則為佛州奧蘭多(Orlando，293元)和佛州勞德岱堡(Fort Lauderdale，293元)。

此外，南卡羅來納州的默特爾海灘市(Myrtle Beach)以平均機票價格295元，排名第七。

然而，旅行開銷不只機票，Kayak另公開最划算的全包式旅行(all inclusive trips)排行，及價格涵蓋機票和五晚飯店住宿。

果不其然，南方城市再占上風！洛麗市是今夏最便宜的目的地，全包式旅行總花費為1036元，而佛州的傑克森維爾市(Jacksonville)則以1044元居次。

Kayak報告指出，想要用便宜的價格旅遊，關鍵是把握好時機，避開旅遊高峰期，且選擇平日出遊對節省開銷至關重要。報告寫道：「對於美國旅行，建議選擇5月19日至6月8日，或8月11日至31日。8月是機票最便宜的月份，平均票價為376元。」

機票 佛州 南卡羅來納州

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