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CDC調查：郵輪最易感染退伍軍人症的地方 竟是這裡

編譯周靜芝/即時報導
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郵輪。Image by Toni Paul from Pixabay
郵輪。Image by Toni Paul from Pixabay

郵輪艙房陽台上有個私人熱水浴缸，聽起來像是奢華享受，但要小心；根據疾病管制與預防中心（CDC）警告，這些浴缸可能成為一種嚴重呼吸道疾病的溫床。

旅遊與休閒（Travel+Leisure）網站報導，在CDC先前發布的一項關於郵輪上爆發退伍軍人症的研究中，感染源直指艙房內的私人熱水浴缸。2022年11月至2024年6月間，CDC接到12起感染退伍軍人症的報告，這些病例集中在兩艘郵輪上；其中10例病情嚴重，需住院治療。CDC調查後發現，患者染病來源在私人熱水浴缸。

CDC報告指出，流行病學、環境和實驗室證據顯示，私人陽台熱水浴缸極可能是兩艘郵輪乘客爆發退伍軍人症的來源。與公共熱水浴池相比，這些設備的相關規範較為寬鬆，不足以防杜退伍軍人病菌的滋長。

退伍軍人症是由退伍軍人病菌所引起的嚴重肺炎。熱水浴缸的溫度為細菌提供了理想的培育環境，若使用後未進行徹底清潔與消毒，更可能成為退伍軍人病菌的溫床。在此報告出爐前，根據CDC指南，私人熱水浴缸的清潔標準不像公共熱水浴池般嚴格。

CDC發言人在一份聲明中表示，當熱水浴缸維護和操作不當，可能成為退伍軍人病菌滋生與傳播的來源；郵輪業者應清查船上所有熱水浴缸設備，評估會增加病菌滋生與傳播風險的設計，並進行檢測。

聲明中也指出，郵輪旅客應瞭解私人熱水浴缸的風險，在使用前確保其經過徹底清潔與消毒。旅客可先使用檢驗試紙檢測水質，以確保安全；若出現任何呼吸道症狀，應立即向郵輪工作人員報告。

郵輪 CDC

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