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花499元購買美鐵通票 比利時女孩5周橫越東西岸

編譯周靜芝/即時報導
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美鐵（Amtrak）。美聯社
美鐵（Amtrak）。美聯社

在獨自展開為期五周的美國之旅前兩天，露娜·布蒂恩絲（Luna Buttiens）一時興起，花499元購買了一張美鐵（Amtrak）通票USA Rail Pass。

這位自去年9月起便待在紐約市的25歲比利時女子，在接受「時人」（People）雜誌訪問時表示，她想要探索更多的美國城市，而購買美鐵通票是實現這一目標的完美方式。

這筆投資很快便有了回報，憑這張通票，布蒂恩絲可在30天內、從超過500個目的地中選擇乘坐10段國內火車行程，平均每段車程僅50元。

布蒂恩絲充分利用了這一優惠，橫跨美國東西海岸，探索了華府、芝加哥、丹佛、舊金山洛杉磯、聖地牙哥、紐奧良與邁阿密等地；在探索每個目的地時，她不僅更認識了這些城市，還體會到旅行的本質不僅是打卡而已。

布蒂恩絲說，她一次又一次感受到人們的熱情，讓她意識到，一個地方的真正精神不在於街道或地標，而在於那些把它當作家的人。她說，由於獨自上路，陌生人的善意與溫暖對她的旅行體驗意義重大。

當然，旅途中也遇到一些問題，因美鐵通票不能用於商務車廂或個人包廂，坐、睡都在最基本的Couch車廂座椅上，雖然還算寬敞、椅背可調節並有腳踏板，但她承認，多次在狹小空間過夜確實對身體造成不適。

布蒂恩絲說，在火車上度過多個夜晚後，她的背開始疼痛，她建議在旅行結束後去按摩；但她也坦言，由於選擇淡季出行，經常幸運地獨享兩個座位。

這種慢旅行的體驗絕對值得付出代價，布蒂恩絲利用旅途中的時光進行反思，並在丹佛與舊金山之間寫下一些想法。她說，火車旅行就是完全接受當下所在之處，而不是數著時間等待到達目的地；這與搭飛機是為了盡快到達目的地完全不同，她發現自己在火車上甚至不會看時間。

布蒂恩絲表示，同車廂的乘客更願意與陌生人交談、打牌，進行真實的人際互動，而不是各自盯著小螢幕。整體來說，她覺得這趟旅程教會她如何完全投入當下，因為「感覺時間不存在」。

布蒂恩絲十分享受這樣的旅行，她將行程延長至30天，並多買了一段回程車票；從1月28日至3月，共有230小時是在火車上度過。她說，雖然這完全是一時衝動，但回想起來，也是她做出的最佳決定；透過火車窗戶，「我看到了這個國家更多的一面」。

舊金山 紐約市 洛杉磯

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