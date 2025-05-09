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2025全美最佳航空公司 捷藍、西南雙奪魁

編譯尤寶琪／即時報導
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捷藍航空(JetBlue Airways)。路透
捷藍航空(JetBlue Airways)。路透

根據市調機構J.D. Power的2025年北美航空公司客戶滿意度調查指出，乘客滿意度實際上還比2024年上升了一些。不過，調查結果也指出，產業變化和消費者對整體經濟信心下滑，很可能會影響這些成長。

雖然當前的經濟動盪讓航空公司面臨不少不確定性，但旅客本身似乎對航空公司的表現，還算滿意。

「在我們為期一年的研究期間內，我們發現機票價格和乘客量均略有下滑，但整體乘客滿意度水平維持在較高的水平，」根據旅遊、酒店、零售和客戶服務總經理泰勒(Michael Taylor)的聲明，「但很明顯的是：市場動態出現變化，並可能會在未來幾周或幾個月內影響乘客體驗。航空公司今年經濟方面恐怕不會好過，而它們長期成功的關鍵，將取決於如何在不影響客戶體驗下，仍妥善應對經濟逆風。 」

儘管如此，有些航空公司的聲譽仍優於其他；以下就是2025年旅客對航空公司的評價：

J.D. Power這次調查，共採訪了在2024年3月到2025年3月期間，搭乘了北美主要航空公司的1萬224名乘客。

捷藍航空(JetBlue Airways)在各方面都名列前茅。

-捷藍航空的商務艙和頭等艙拿下顧客滿意度榜首，其豪華經濟艙和標準經濟艙則在調查中排名第二。

-達美航空(Delta Air Lines)的商務艙和頭等艙則排名第二，其豪華經濟艙則位居榜首。

-阿拉斯加航空(Alaska Airlines)在豪華服務方面名列前三，在商務艙與頭等艙和豪華經濟艙方面，均獲得第三名。

西南航空(Southwest Airlines)再次成為經濟艙粉絲們的首選。

-西南航空連續第四年榮膺經濟艙乘客滿意度榜首，擊敗排名第二的捷藍航空和排名第三的達美航空。

-隨著西南航空著手改變其經濟艙服務，增加座椅空間，取消許多機票的免費托運服務，並將目前的「先到先得」的劃位方式改成付費指定座位服務，目前尚不清楚該航空未來乘客滿意度調查上的表現，能否維持現在的好評。

達美航空 機票

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