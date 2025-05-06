Tripadvisor選出2025十大最佳酒店 美國僅這家上榜

馬爾地夫度假中心。Image by Fonthip Ward from Pixabay

準備遞出請假單了！全球知名旅遊網站Tripadvisor日前公布了2025年「旅行者之選」（Travellers’ Choice）全球最佳酒店獎。該網站是從2024年1月1日至12月31日間線上討論區的800萬則留言與評價中，評選出每個類別聲量最高的酒店，Tripadvisor上160萬家酒店僅不到1%酒店獲得殊榮。

紐約郵報報導，今年全球最受好評酒店榜首是墨西哥 艾庫瑪爾的Secrets Akumal Riviera Maya，這是一家位於野生海龜保護區海灘上的豪華全包式度假村，該酒店名稱意即「海龜之地」（place of the turtle）；無邊際泳池、水療中心與餐廳，讓喜歡在加勒比海享受「放鬆與冒險假期」的旅客留下深刻印象。

酒店坐落於世界第二大的中美洲大堡礁（Mesoamerican Reef）沿岸，是多種野生海龜棲息地。Tripadvisor稱，追求健康的旅客可前往健身中心、桑拿房與水療中心，而喜愛冒險者則可潛水和參加自行車之旅；此外，度假村的理想位置更讓浮潛活動為假期增添亮點。酒店距離馬雅文明遺址圖盧姆（Tulum）和科巴（Coba）僅不遠車程。

Secrets Akumal Riviera Maya於十年前開幕，是一家成人專屬的全包式度假村，在這裡不會看到一大群孩子在泳池邊奔跑或戲水，是尋求奢華度假體驗者的最愛。每棟建築都配有專屬管家，確保旅客享受無縫入住體驗及各種服務，無論是俯瞰日落的晚餐，或是備有迷你吧的套房內泳池。

美國僅有一家酒店入選前十名，南卡羅來納州 查爾斯頓（Charleston）的法國街區酒店（French Quarter Inn），名列第八。該酒店因「將舊時代魅力與現代舒適完美融合」而備受讚譽，此外舒適的家具、義大利大理石浴室、壁爐與陽台等設施也令人印象深刻。

Tripadvisor評選的全球十大最佳酒店：

1. Secrets Akumal Riviera Maya，墨西哥

2. Grandvrio Ocean Resort Danang，越南

3. Gokulam Grand Turtle on the Beach，印度

4. Romance Istanbul Hotel，土耳其

5. Bucuti & Tara Beach Resort，荷屬阿魯巴（Aruba）

6. 傲途格精選（Autograph Collection）St. Ermin’s Hotel，英國

7. Hyatt Zilara Cap Cana，多明尼加共和國

8. 法國街區酒店，美國南卡羅來納州

9. Chandys Windy Woods，印度

10. Siyam World Maldive，馬爾地夫