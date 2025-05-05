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遊客注意…這7座國家公園今年夏季需預約

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遊客注意…這7座國家公園今年夏季需預約

編譯尤寶琪／即時報導
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華盛頓州的雷尼爾山國家公園(Mount Rainier National Park)。美聯社
華盛頓州的雷尼爾山國家公園(Mount Rainier National Park)。美聯社

如果你決定要在夏天去國家公園玩玩，那建議你務必要在事前做好準備，因為有些地方，要先預約才能入園。

夏季是美國國家公園的旅遊旺季，但遊客請注意，有些國家公園系統裡的熱門景點，是需要預訂才能參觀的。每個公園都有自己的系統，有些公園甚至可以決定當年是否需要預訂。雷尼爾山國家公園(Mount Rainier National Park)在2024年就要求在指定時間(timed entry)預約入場，但根據recreation.gov，雷尼爾山國家公園就尚未決定2025年夏季入園是否需要預約。

有七個國家公園需要預約才能入園，無論是開車還是徒步。

緬因州的阿卡迪亞國家公園(Acadia National Park)要求在5月21日至10月26日期間入園的車輛須先預約。

猶他州的拱門國家公園(Arches National Park)則要求在4月1日至7月6日和8月28日至10月31日入場的車輛，需在指定時間預約入場；錫安國家公園(Zion National Park)則要求欲前往攀爬「天使降臨之頂」(Angels Landing)的遊客，全年皆需申請許可證。

蒙大拿州的冰川國家公園(Glacier National Park)也要求在6月13日至9月28日期間於指定時間內預約入場；夏威夷州的哈萊阿卡拉國家公園(Haleakalā National Park)則是要求所有車輛全年都需要預約入場。

科羅拉多州的洛磯山國家公園(Rocky Mountain National Park)則是要求在5月23日至10月13日期間要在指定時間預約入場；維吉尼亞州的仙納度國家公園(Shenandoah National Park)則要求所有徒步攀登老抹布山(Old Rag Mountain)的遊客，在3月1日至11月30日期間需要持有一日票。

猶他州的拱門國家公園(Arches National Park)。美聯社
猶他州的拱門國家公園(Arches National Park)。美聯社

夏威夷州 維吉尼亞州 猶他州

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